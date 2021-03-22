https://ria.ru/20210322/turtsiya-1602313822.html
Эксперт объяснил, подешевеют ли путевки в Турцию при снижении курса лиры
Эксперт объяснил, подешевеют ли путевки в Турцию при снижении курса лиры
Падение курса турецкой лиры не отразится на стоимости туров для россиян, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА)... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:11
2021-03-22T15:11
2021-03-22T15:24
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Падение курса турецкой лиры не отразится на стоимости туров для россиян, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.Курс местной валюты по отношению к доллару упал после решения президента Тайипа Эрдогана о смене главы Центробанка. В ходе торгов курс доллара к лире подскакивал на 17 процентов.Эта турбулентность на валютном рынке не повлияет на стоимости путевок. "Большинство туроператоров заранее заключают контракт, в основном, в долларах, поэтому удешевление турпакетов вряд ли будет наблюдаться", — сказала Осипова.Однако это может повлиять на частные покупки отдыхающих в магазинах, так как товары для них станут дешевле.
https://ria.ru/20210322/oteli-1602037133.html
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цены, туристы, туризм, наталия осипова, новости - туризм, турция
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Падение курса турецкой лиры не отразится на стоимости туров для россиян, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Курс местной валюты по отношению к доллару упал после решения президента Тайипа Эрдогана о смене главы Центробанка. В ходе торгов курс доллара к лире подскакивал на 17 процентов.
Эта турбулентность на валютном рынке не повлияет на стоимости путевок. "Большинство туроператоров заранее заключают контракт, в основном, в долларах, поэтому удешевление турпакетов вряд ли будет наблюдаться", — сказала Осипова.
Однако это может повлиять на частные покупки отдыхающих в магазинах, так как товары для них станут дешевле.