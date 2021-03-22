https://ria.ru/20210322/turtsiya-1602261259.html

Эксперты спрогнозировали валютный кризис в Турции после смены главы ЦБ

Эксперты спрогнозировали валютный кризис в Турции после смены главы ЦБ

Турцию в ближайшее время может ждать очередной валютный кризис, существенное сокращение объема международных резервов из-за неопределенности в экономической... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T09:55

2021-03-22T09:55

2021-03-22T09:55

ситуация на валютном рынке

газпромбанк

турция

в мире

экономика

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Турцию в ближайшее время может ждать очередной валютный кризис, существенное сокращение объема международных резервов из-за неопределенности в экономической политике после отставки главы ЦБ, считают аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.Центральный банк Турции на прошлой неделе неожиданно сильно ужесточил монетарную политику (ключевая ставка была увеличена с 17% до 19%, хотя рынки ожидали более скромного увеличения в районе 1 процентного пункта). Президент Турции Тайип Эрдоган принял решение уволить главу ЦБ Турции Наджи Агбала. На этом фоне курс лиры по отношению к доллару упал на 17%."В ближайшие месяцы Турцию, скорее всего, ожидают заметные колебания валютного курса и, возможно, существенное сокращение объема международных резервов", - полагают они, замечая, что ситуация может обернуться даже "валютным кризисом".В Газпромбанке напомнили, что Эрдоган ранее неоднократно высказывал несогласие с решениями прежних руководителей ЦБ страны о повышении ставок, мотивируя это тем сдерживающим эффектом, который повышение ставок оказывает на темпы восстановления турецкой экономики."Жесткая монетарная политика уволенного председателя ЦБ позволила Турции стабилизировать курс лиры и нарастить резервы, которые были серьезно истощены уже в конце лета прошлого года. Инфляция в стране все еще находится на повышенном уровне (в феврале 2021 года она достигла 15,6% при таргете ЦБ на уровне 5%)", - считают эксперты.Новый председатель ЦБ Шахап Кавджиоглу ранее заявлял, что считает необходимым снижать процентные ставки для борьбы с инфляцией, что противоречит общепринятой в настоящее время экономической теории, но находит поддержку у президента Турции, заметили в Газпромбанке.

https://ria.ru/20210320/stavka-1602055421.html

турция

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ситуация на валютном рынке, газпромбанк, турция, в мире, экономика