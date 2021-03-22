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Эксперты спрогнозировали валютный кризис в Турции после смены главы ЦБ
Эксперты спрогнозировали валютный кризис в Турции после смены главы ЦБ
Турцию в ближайшее время может ждать очередной валютный кризис, существенное сокращение объема международных резервов из-за неопределенности в экономической... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T09:55
2021-03-22T09:55
ситуация на валютном рынке
газпромбанк
турция
в мире
экономика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Турцию в ближайшее время может ждать очередной валютный кризис, существенное сокращение объема международных резервов из-за неопределенности в экономической политике после отставки главы ЦБ, считают аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.Центральный банк Турции на прошлой неделе неожиданно сильно ужесточил монетарную политику (ключевая ставка была увеличена с 17% до 19%, хотя рынки ожидали более скромного увеличения в районе 1 процентного пункта). Президент Турции Тайип Эрдоган принял решение уволить главу ЦБ Турции Наджи Агбала. На этом фоне курс лиры по отношению к доллару упал на 17%."В ближайшие месяцы Турцию, скорее всего, ожидают заметные колебания валютного курса и, возможно, существенное сокращение объема международных резервов", - полагают они, замечая, что ситуация может обернуться даже "валютным кризисом".В Газпромбанке напомнили, что Эрдоган ранее неоднократно высказывал несогласие с решениями прежних руководителей ЦБ страны о повышении ставок, мотивируя это тем сдерживающим эффектом, который повышение ставок оказывает на темпы восстановления турецкой экономики."Жесткая монетарная политика уволенного председателя ЦБ позволила Турции стабилизировать курс лиры и нарастить резервы, которые были серьезно истощены уже в конце лета прошлого года. Инфляция в стране все еще находится на повышенном уровне (в феврале 2021 года она достигла 15,6% при таргете ЦБ на уровне 5%)", - считают эксперты.Новый председатель ЦБ Шахап Кавджиоглу ранее заявлял, что считает необходимым снижать процентные ставки для борьбы с инфляцией, что противоречит общепринятой в настоящее время экономической теории, но находит поддержку у президента Турции, заметили в Газпромбанке.
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ситуация на валютном рынке, газпромбанк, турция, в мире, экономика

Эксперты спрогнозировали валютный кризис в Турции после смены главы ЦБ

09:55 22.03.2021
 
© Fotolia / Hayati KayhanТурецкая лира
Турецкая лира - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Fotolia / Hayati Kayhan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Турцию в ближайшее время может ждать очередной валютный кризис, существенное сокращение объема международных резервов из-за неопределенности в экономической политике после отставки главы ЦБ, считают аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.
Центральный банк Турции на прошлой неделе неожиданно сильно ужесточил монетарную политику (ключевая ставка была увеличена с 17% до 19%, хотя рынки ожидали более скромного увеличения в районе 1 процентного пункта). Президент Турции Тайип Эрдоган принял решение уволить главу ЦБ Турции Наджи Агбала. На этом фоне курс лиры по отношению к доллару упал на 17%.
"Увольнение главы ЦБ привело к сильной реакции на рынках, поскольку инвесторы опасаются, что новый председатель ЦБ начнет снижать процентные ставки. Это снизит спрос на турецкую лиру. Если ЦБ попытается поддерживать курс с помощью международных резервов, которые только недавно удалось восстановить до безопасных значений, резервы начнут быстро истощаться", - комментируют эксперты Газпромбанка.
"В ближайшие месяцы Турцию, скорее всего, ожидают заметные колебания валютного курса и, возможно, существенное сокращение объема международных резервов", - полагают они, замечая, что ситуация может обернуться даже "валютным кризисом".
В Газпромбанке напомнили, что Эрдоган ранее неоднократно высказывал несогласие с решениями прежних руководителей ЦБ страны о повышении ставок, мотивируя это тем сдерживающим эффектом, который повышение ставок оказывает на темпы восстановления турецкой экономики.
"Жесткая монетарная политика уволенного председателя ЦБ позволила Турции стабилизировать курс лиры и нарастить резервы, которые были серьезно истощены уже в конце лета прошлого года. Инфляция в стране все еще находится на повышенном уровне (в феврале 2021 года она достигла 15,6% при таргете ЦБ на уровне 5%)", - считают эксперты.
Новый председатель ЦБ Шахап Кавджиоглу ранее заявлял, что считает необходимым снижать процентные ставки для борьбы с инфляцией, что противоречит общепринятой в настоящее время экономической теории, но находит поддержку у президента Турции, заметили в Газпромбанке.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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Жесткое решение: почему ЦБ внезапно поднял ключевую ставку
 
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