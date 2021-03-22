https://ria.ru/20210322/tserkov-1602285438.html

Крестный ход состоялся в украинском Запорожье, несмотря на карантин

Крестный ход состоялся в украинском Запорожье, несмотря на карантин

Крестный ход состоялся в украинском Запорожье в праздник Торжества православия, несмотря на карантин по COVID-19, в шествии приняли участие около 3 тысяч... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:13

2021-03-22T12:13

2021-03-22T12:13

религия и мировоззрение

религия

православная церковь украины (пцу)

константинопольский патриархат

украинская православная церковь

украина

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КИЕВ, 22 мар - РИА Новости. Крестный ход состоялся в украинском Запорожье в праздник Торжества православия, несмотря на карантин по COVID-19, в шествии приняли участие около 3 тысяч человек, передает местное издание 061.Аналогичное шествие прошло в воскресенье в Харькове. В Киеве ход отменили из-за попадания столицы в "красную" зону карантина. Запорожье находится в "желтой" зоне карантина."21 марта состоялся крестный ход к Торжеству православия. Организатором шествия выступила запорожская епархия Украинской православной церкви во главе с митрополитом Лукой. Всего приняли участие в ходе порядка 3 тысяч запорожцев", - пишет издание.Отмечается, что люди несли с собой плакаты с надписями: "Нет дискриминации УПЦ", "Руки прочь от УПЦ".Охрану и сопровождение обеспечивали 189 полицейских, 100 солдат Нацгвардии, 25 патрульных полицейских и пять автомобилей полиции, движение транспорта регулировали патрульные полицейские, сообщает издание.Крестный ход завершился молебном у Покровского архиерейского собора.Торжество православия – праздник, установленный в 843 году в честь победы в Церкви над ересью иконоборчества. Отмечается в воскресенье первой недели Великого поста.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ.Правительство Украины с 12 марта 2020 года из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. После 11 мая местные власти смогли прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры усиливаются именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 были установлены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".Позднее в стране действовали ограничения как в "оранжевой" зоне. В частности, были запрещены проведение в развлекательных заведениях и общепитах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов; массовые мероприятия, число участников которых превышает 20 и где не соблюдена дистанция в 1,5 метра между участниками; работа кинотеатров и учреждений культуры с заполненностью более 50% мест в одном зале; перевозка в общественном транспорте большего числа пассажиров, чем количество посадочных мест.Однако 17 февраля кабмин снова перешел к модели "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. В частности, правительство снова ввело четыре зоны эпидемиологической опасности.

https://ria.ru/20210302/bogosluzheniya-1599659169.html

https://ria.ru/20201125/kipr-1586304798.html

https://ria.ru/20210113/raskol-1592778994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, украинская православная церковь, украина