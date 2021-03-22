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Бывшая жена Ильи Прусикина представила клип в стиле 90-х
Бывшая жена Ильи Прусикина представила клип в стиле 90-х
Российская певица и блогер Ирина Смелая, более известная по сценическому псевдониму Tatarka, опубликовала на YouTube клип на трек "Boys & Girls", снятый на... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:40
2021-03-22T18:40
2021-03-22T18:40
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российская певица и блогер Ирина Смелая, более известная по сценическому псевдониму Tatarka, опубликовала на YouTube клип на трек "Boys & Girls", снятый на VHS-камеру, сообщили представители исполнительницы.Видео в стиле 1990-х снимали Tatarka и Анастасия Каторгина. В съемках, которые состоялись в конце февраля в Москве, принял участие Даниил Патлах из "Танцев" на ТНТ. "В этом клипе я хотела запечатлеть красоту окружающего нас мира. Прекрасное всегда находится рядом, что бы ни происходило в жизни. Я хотела передать эстетику взаимодействия людей: вдохновение любовью и эмоциональные линии отношений могут заразить вдохновением каждого человека", — рассказала Ирина Смелая.Трек "Boys & Girls" вошел в дебютный альбом исполнительницы "Golden Flower", релиз которого состоялся в октябре прошлого года. Это единственная композиция из сборника, полностью записанная на английском языке.И хотя многомиллионных просмотров, как у Little Big, у Ирины пока нет, в комментариях клип оценили очень позитивно."Развод повлиял на Иру в очень лучшую сторону, она раскрывается с каждым разом, в ней столько всего, оказывается, скрывалось", "Вспомнила видеокассеты и свое детство", "Tatarka, наконец, нащупала тот стиль, который так к лицу и в котором стоит продолжать творить", "Восхитительный стиль", "На фоне однотипных попсовых песенок Little Big звучит в разы свежее и интереснее", — пишут пользователи.
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little big, youtube, москва, ильич (илья прусикин), музыка, новости культуры, шоу-бизнес
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российская певица и блогер Ирина Смелая, более известная по сценическому псевдониму Tatarka, опубликовала на YouTube клип на трек "Boys & Girls", снятый на VHS-камеру, сообщили представители исполнительницы.
"Думаю, зрителям очень понравится эстетика видео. Нам самим приятно его смотреть. Мы снимали на VHS-камеру и не добавляли никаких эффектов при монтаже. Все, что вы видите, — настоящее, органическое", — отметила экс-супруга фронтмена группы Little Big Ильи Прусикина.
Видео в стиле 1990-х снимали Tatarka и Анастасия Каторгина. В съемках, которые состоялись в конце февраля в Москве, принял участие Даниил Патлах из "Танцев" на ТНТ.
"В этом клипе я хотела запечатлеть красоту окружающего нас мира. Прекрасное всегда находится рядом, что бы ни происходило в жизни. Я хотела передать эстетику взаимодействия людей: вдохновение любовью и эмоциональные линии отношений могут заразить вдохновением каждого человека", — рассказала Ирина Смелая.
Трек "Boys & Girls" вошел в дебютный альбом исполнительницы "Golden Flower", релиз которого состоялся в октябре прошлого года. Это единственная композиция из сборника, полностью записанная на английском языке.
И хотя многомиллионных просмотров, как у Little Big, у Ирины пока нет, в комментариях клип оценили очень позитивно.
"Развод повлиял на Иру в очень лучшую сторону, она раскрывается с каждым разом, в ней столько всего, оказывается, скрывалось", "Вспомнила видеокассеты и свое детство", "Tatarka, наконец, нащупала тот стиль, который так к лицу и в котором стоит продолжать творить", "Восхитительный стиль", "На фоне однотипных попсовых песенок Little Big звучит в разы свежее и интереснее", — пишут пользователи.