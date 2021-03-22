https://ria.ru/20210322/tatarka-1602342153.html

Бывшая жена Ильи Прусикина представила клип в стиле 90-х

Бывшая жена Ильи Прусикина представила клип в стиле 90-х

Российская певица и блогер Ирина Смелая, более известная по сценическому псевдониму Tatarka, опубликовала на YouTube клип на трек "Boys & Girls", снятый на... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T18:40

2021-03-22T18:40

2021-03-22T18:40

little big

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ильич (илья прусикин)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российская певица и блогер Ирина Смелая, более известная по сценическому псевдониму Tatarka, опубликовала на YouTube клип на трек "Boys & Girls", снятый на VHS-камеру, сообщили представители исполнительницы.Видео в стиле 1990-х снимали Tatarka и Анастасия Каторгина. В съемках, которые состоялись в конце февраля в Москве, принял участие Даниил Патлах из "Танцев" на ТНТ. "В этом клипе я хотела запечатлеть красоту окружающего нас мира. Прекрасное всегда находится рядом, что бы ни происходило в жизни. Я хотела передать эстетику взаимодействия людей: вдохновение любовью и эмоциональные линии отношений могут заразить вдохновением каждого человека", — рассказала Ирина Смелая.Трек "Boys & Girls" вошел в дебютный альбом исполнительницы "Golden Flower", релиз которого состоялся в октябре прошлого года. Это единственная композиция из сборника, полностью записанная на английском языке.И хотя многомиллионных просмотров, как у Little Big, у Ирины пока нет, в комментариях клип оценили очень позитивно."Развод повлиял на Иру в очень лучшую сторону, она раскрывается с каждым разом, в ней столько всего, оказывается, скрывалось", "Вспомнила видеокассеты и свое детство", "Tatarka, наконец, нащупала тот стиль, который так к лицу и в котором стоит продолжать творить", "Восхитительный стиль", "На фоне однотипных попсовых песенок Little Big звучит в разы свежее и интереснее", — пишут пользователи.

https://ria.ru/20210313/maruv-1601002302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

little big, youtube, москва, ильич (илья прусикин), музыка, новости культуры, шоу-бизнес