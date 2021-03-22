Суд арестовал жителя Омской области за истязание своих детей
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ОМСК, 22 мар - РИА Новости. Жителя Омской области заключили под стражу до 20 мая по подозрению в регулярном избиении своих детей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской области.
"Кировский районный суд, согласившись с заключением участвующего в процессе прокурора, избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 20 мая 2021 года", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В ведомстве добавили, что прокуратура направила в органы опеки сведения о жестоком обращении с детьми для того, чтобы ответственные лица могли обратиться в суд и лишить отца родительских прав.
Расследование продолжается.
Ранее СК РФ сообщил что с февраля по март 2021 года 42-летний подозреваемый, будучи пьяным, не менее пяти раз избил 8-летнюю дочь и 10-летнего сына. В частности, 15 марта мужчина толкнул мальчика в сторону окна за то, что тот шумел, ребенок ударился головой о подоконник. Матери в этот момент дома не было. На следующий день в школе ребенку стало плохо, "скорая" отвезла мальчика в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга. О том, что супруг бьёт детей, 40-летняя мать заявляла в полицию. По данным прокуратуры региона, с 12 марта этого года в органах полиции подозреваемого поставили на учет как семейного дебошира.
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