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Суд арестовал жителя Омской области за истязание своих детей
Суд арестовал жителя Омской области за истязание своих детей
Жителя Омской области заключили под стражу до 20 мая по подозрению в регулярном избиении своих детей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:55
2021-03-22T17:55
россия
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
происшествия
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ОМСК, 22 мар - РИА Новости. Жителя Омской области заключили под стражу до 20 мая по подозрению в регулярном избиении своих детей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской области.В ведомстве добавили, что прокуратура направила в органы опеки сведения о жестоком обращении с детьми для того, чтобы ответственные лица могли обратиться в суд и лишить отца родительских прав.Расследование продолжается.Ранее СК РФ сообщил что с февраля по март 2021 года 42-летний подозреваемый, будучи пьяным, не менее пяти раз избил 8-летнюю дочь и 10-летнего сына. В частности, 15 марта мужчина толкнул мальчика в сторону окна за то, что тот шумел, ребенок ударился головой о подоконник. Матери в этот момент дома не было. На следующий день в школе ребенку стало плохо, "скорая" отвезла мальчика в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга. О том, что супруг бьёт детей, 40-летняя мать заявляла в полицию. По данным прокуратуры региона, с 12 марта этого года в органах полиции подозреваемого поставили на учет как семейного дебошира.
https://ria.ru/20210226/izbienie-1599137925.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), омская область, происшествия

Суд арестовал жителя Омской области за истязание своих детей

17:55 22.03.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ОМСК, 22 мар - РИА Новости. Жителя Омской области заключили под стражу до 20 мая по подозрению в регулярном избиении своих детей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской области.
"Кировский районный суд, согласившись с заключением участвующего в процессе прокурора, избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 20 мая 2021 года", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В ведомстве добавили, что прокуратура направила в органы опеки сведения о жестоком обращении с детьми для того, чтобы ответственные лица могли обратиться в суд и лишить отца родительских прав.
Расследование продолжается.
Ранее СК РФ сообщил что с февраля по март 2021 года 42-летний подозреваемый, будучи пьяным, не менее пяти раз избил 8-летнюю дочь и 10-летнего сына. В частности, 15 марта мужчина толкнул мальчика в сторону окна за то, что тот шумел, ребенок ударился головой о подоконник. Матери в этот момент дома не было. На следующий день в школе ребенку стало плохо, "скорая" отвезла мальчика в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга. О том, что супруг бьёт детей, 40-летняя мать заявляла в полицию. По данным прокуратуры региона, с 12 марта этого года в органах полиции подозреваемого поставили на учет как семейного дебошира.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 17:15
В Подмосковье задержали женщину, избившую двух детей на улице
 
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