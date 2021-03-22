https://ria.ru/20210322/sud-1602365551.html

Суд арестовал жителя Омской области за истязание своих детей

Суд арестовал жителя Омской области за истязание своих детей

Жителя Омской области заключили под стражу до 20 мая по подозрению в регулярном избиении своих детей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:55

2021-03-22T17:55

2021-03-22T17:55

россия

следственный комитет россии (ск рф)

омская область

происшествия

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ОМСК, 22 мар - РИА Новости. Жителя Омской области заключили под стражу до 20 мая по подозрению в регулярном избиении своих детей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской области.В ведомстве добавили, что прокуратура направила в органы опеки сведения о жестоком обращении с детьми для того, чтобы ответственные лица могли обратиться в суд и лишить отца родительских прав.Расследование продолжается.Ранее СК РФ сообщил что с февраля по март 2021 года 42-летний подозреваемый, будучи пьяным, не менее пяти раз избил 8-летнюю дочь и 10-летнего сына. В частности, 15 марта мужчина толкнул мальчика в сторону окна за то, что тот шумел, ребенок ударился головой о подоконник. Матери в этот момент дома не было. На следующий день в школе ребенку стало плохо, "скорая" отвезла мальчика в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга. О том, что супруг бьёт детей, 40-летняя мать заявляла в полицию. По данным прокуратуры региона, с 12 марта этого года в органах полиции подозреваемого поставили на учет как семейного дебошира.

https://ria.ru/20210226/izbienie-1599137925.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), омская область, происшествия