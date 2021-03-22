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В оборот поступил "Спутник V", который можно хранить без заморозки

В оборот поступил "Спутник V", который можно хранить без заморозки

Первые серии вакцины от коронавируса "Спутник V", которые можно хранить при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов, поступили в медучреждения, заявил министр... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:15

2021-03-22T16:15

2021-03-22T16:15

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Первые серии вакцины от коронавируса "Спутник V", которые можно хранить при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов, поступили в медучреждения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Хочу еще сообщить, что первые серии препарата "Спутник V" при температуре хранения +2 - +8, уже в незамороженном виде, это более удобная логистическая цепочка, уже поступили в медицинские организации", - рассказал он на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество