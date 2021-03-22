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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/sputnik-1602333434.html
Источник рассказал об интересе Австрии к "Спутнику V"
Источник рассказал об интересе Австрии к "Спутнику V"
Австрия по-прежнему заинтересована в российской вакцине от коронавируса "Спутник V", переговоры продолжаются, сообщил РИА Новости источник в Вене, знакомый с... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:34
2021-03-22T15:34
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
себастьян курц
российский фонд прямых инвестиций
европа
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 22 мар - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрия по-прежнему заинтересована в российской вакцине от коронавируса "Спутник V", переговоры продолжаются, сообщил РИА Новости источник в Вене, знакомый с ситуацией.Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках объединения уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.В минувшую пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) как можно скорее выдать разрешение всем безопасным вакцинам от коронавирус, включая "Спутник V".Ранее сообщалось, что делегация РФПИ провела в Вене переговоры с Курцем, обсуждалась в том числе тема российской вакцины "Спутник V".
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, себастьян курц, российский фонд прямых инвестиций, европа, австрия, вена, в мире

Источник рассказал об интересе Австрии к "Спутнику V"

15:34 22.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЕНА, 22 мар - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрия по-прежнему заинтересована в российской вакцине от коронавируса "Спутник V", переговоры продолжаются, сообщил РИА Новости источник в Вене, знакомый с ситуацией.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках объединения уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.

"Переговоры в Россией по-прежнему идут, интерес со стороны Австрии есть", - сказал источник.

В минувшую пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) как можно скорее выдать разрешение всем безопасным вакцинам от коронавирус, включая "Спутник V".
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Ранее сообщалось, что делегация РФПИ провела в Вене переговоры с Курцем, обсуждалась в том числе тема российской вакцины "Спутник V".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Себастьян КурцРоссийский фонд прямых инвестицийЕвропаАвстрияВенаВ мире
 
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