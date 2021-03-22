https://ria.ru/20210322/spg-1602285150.html
Правительство утвердило программу производства СПГ
Правительство утвердило программу производства СПГ
Кабмин РФ утвердил долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:10
2021-03-22T12:10
2021-03-22T12:28
россия
спг
михаил мишустин
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580839611_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_ba6a9fc342d91351769df4bf695a29b8.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, программа основана на комплексном подходе и направлена на диверсификацию источников поставок газа, прежде всего, активное использование ресурсов Арктического шельфа и Дальнего Востока.Мишустин рассказал, что за 15 лет производственные мощности СПГ должны вырасти в три раза, для этого будут созданы привлекательные условия для инвесторов, которые реализуют проекты в этой сфере, а также в смежных отраслях. "Кроме того, будут усовершенствованы механизмы госрегулирования, чтобы стимулировать более широкое использование отечественных технологий в газовой отрасли. Одновременно с ростом производства СПГ планируется создать базу для увеличения его потребления, развивать инфраструктуру для автономной газификации территорий, расширять меры господдержки для более эффективного и активного применения газомоторного топлива в транспортном комплексе", - добавил он.Особое внимание в программе уделено наращиванию экспорта, учитывая, что спрос на СПГ в мире демонстрирует активный рост, в том числе из-за своей высокой экологичности. "Все это будет способствовать развитию газовой отрасли, промышленности, укрепит экономику регионов и ускорит их газификацию", - указал премьер.Он также напомнил, что ранее кабмин принял 5-летнюю дорожную карту развития рынка СПГ, в его малотоннажном сегменте.
https://ria.ru/20210308/gaz-1600352821.html
https://ria.ru/20201011/spg-1579292571.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580839611_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_3c8dd457309ce49db18349de6278c486.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, спг, михаил мишустин, правительство рф
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Кабмин РФ утвердил долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Утверждена долгосрочная программа развития производства СПГ, она создаст дополнительные возможности для газификации территории страны, в том числе Дальнего Востока
и Арктики
. Это приоритетная задача, которая была поставлена президентом", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По его словам, программа основана на комплексном подходе и направлена на диверсификацию источников поставок газа, прежде всего, активное использование ресурсов Арктического шельфа и Дальнего Востока.
Мишустин рассказал, что за 15 лет производственные мощности СПГ должны вырасти в три раза, для этого будут созданы привлекательные условия для инвесторов, которые реализуют проекты в этой сфере, а также в смежных отраслях. "Кроме того, будут усовершенствованы механизмы госрегулирования, чтобы стимулировать более широкое использование отечественных технологий в газовой отрасли. Одновременно с ростом производства СПГ планируется создать базу для увеличения его потребления, развивать инфраструктуру для автономной газификации территорий, расширять меры господдержки для более эффективного и активного применения газомоторного топлива в транспортном комплексе", - добавил он.
Особое внимание в программе уделено наращиванию экспорта, учитывая, что спрос на СПГ в мире демонстрирует активный рост, в том числе из-за своей высокой экологичности. "Все это будет способствовать развитию газовой отрасли, промышленности, укрепит экономику регионов и ускорит их газификацию", - указал премьер.
Он также напомнил, что ранее кабмин принял 5-летнюю дорожную карту развития рынка СПГ, в его малотоннажном сегменте.