https://ria.ru/20210322/spg-1602285150.html

Правительство утвердило программу производства СПГ

Правительство утвердило программу производства СПГ

Кабмин РФ утвердил долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:10

2021-03-22T12:10

2021-03-22T12:28

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спг

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, программа основана на комплексном подходе и направлена на диверсификацию источников поставок газа, прежде всего, активное использование ресурсов Арктического шельфа и Дальнего Востока.Мишустин рассказал, что за 15 лет производственные мощности СПГ должны вырасти в три раза, для этого будут созданы привлекательные условия для инвесторов, которые реализуют проекты в этой сфере, а также в смежных отраслях. "Кроме того, будут усовершенствованы механизмы госрегулирования, чтобы стимулировать более широкое использование отечественных технологий в газовой отрасли. Одновременно с ростом производства СПГ планируется создать базу для увеличения его потребления, развивать инфраструктуру для автономной газификации территорий, расширять меры господдержки для более эффективного и активного применения газомоторного топлива в транспортном комплексе", - добавил он.Особое внимание в программе уделено наращиванию экспорта, учитывая, что спрос на СПГ в мире демонстрирует активный рост, в том числе из-за своей высокой экологичности. "Все это будет способствовать развитию газовой отрасли, промышленности, укрепит экономику регионов и ускорит их газификацию", - указал премьер.Он также напомнил, что ранее кабмин принял 5-летнюю дорожную карту развития рынка СПГ, в его малотоннажном сегменте.

https://ria.ru/20210308/gaz-1600352821.html

https://ria.ru/20201011/spg-1579292571.html

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россия, спг, михаил мишустин, правительство рф