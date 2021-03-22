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Правительство утвердило программу производства СПГ
Правительство утвердило программу производства СПГ
Кабмин РФ утвердил долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:10
2021-03-22T12:28
россия
спг
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, программа основана на комплексном подходе и направлена на диверсификацию источников поставок газа, прежде всего, активное использование ресурсов Арктического шельфа и Дальнего Востока.Мишустин рассказал, что за 15 лет производственные мощности СПГ должны вырасти в три раза, для этого будут созданы привлекательные условия для инвесторов, которые реализуют проекты в этой сфере, а также в смежных отраслях. "Кроме того, будут усовершенствованы механизмы госрегулирования, чтобы стимулировать более широкое использование отечественных технологий в газовой отрасли. Одновременно с ростом производства СПГ планируется создать базу для увеличения его потребления, развивать инфраструктуру для автономной газификации территорий, расширять меры господдержки для более эффективного и активного применения газомоторного топлива в транспортном комплексе", - добавил он.Особое внимание в программе уделено наращиванию экспорта, учитывая, что спрос на СПГ в мире демонстрирует активный рост, в том числе из-за своей высокой экологичности. "Все это будет способствовать развитию газовой отрасли, промышленности, укрепит экономику регионов и ускорит их газификацию", - указал премьер.Он также напомнил, что ранее кабмин принял 5-летнюю дорожную карту развития рынка СПГ, в его малотоннажном сегменте.
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россия, спг, михаил мишустин, правительство рф

Правительство утвердило программу производства СПГ

12:10 22.03.2021 (обновлено: 12:28 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в морском порту Саббета
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ в морском порту Саббета - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Утверждена долгосрочная программа развития производства СПГ, она создаст дополнительные возможности для газификации территории страны, в том числе Дальнего Востока и Арктики. Это приоритетная задача, которая была поставлена президентом", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По его словам, программа основана на комплексном подходе и направлена на диверсификацию источников поставок газа, прежде всего, активное использование ресурсов Арктического шельфа и Дальнего Востока.
Мишустин рассказал, что за 15 лет производственные мощности СПГ должны вырасти в три раза, для этого будут созданы привлекательные условия для инвесторов, которые реализуют проекты в этой сфере, а также в смежных отраслях. "Кроме того, будут усовершенствованы механизмы госрегулирования, чтобы стимулировать более широкое использование отечественных технологий в газовой отрасли. Одновременно с ростом производства СПГ планируется создать базу для увеличения его потребления, развивать инфраструктуру для автономной газификации территорий, расширять меры господдержки для более эффективного и активного применения газомоторного топлива в транспортном комплексе", - добавил он.
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Особое внимание в программе уделено наращиванию экспорта, учитывая, что спрос на СПГ в мире демонстрирует активный рост, в том числе из-за своей высокой экологичности. "Все это будет способствовать развитию газовой отрасли, промышленности, укрепит экономику регионов и ускорит их газификацию", - указал премьер.
Он также напомнил, что ранее кабмин принял 5-летнюю дорожную карту развития рынка СПГ, в его малотоннажном сегменте.
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