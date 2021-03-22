https://ria.ru/20210322/sotnikova-1602285950.html

Вера Сотникова рассказала, как в нее влюбилась молодая актриса

Вера Сотникова рассказала, как в нее влюбилась молодая актриса

Актриса и телеведущая Вера Сотникова в недавнем выпуске шоу "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как однажды к ней приставала молодая коллега по сцене. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:43

2021-03-22T16:43

2021-03-22T16:43

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Актриса и телеведущая Вера Сотникова в недавнем выпуске шоу "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как однажды к ней приставала молодая коллега по сцене. Она добавила, что сразу поинтересовалась: все ли в порядке с этой девушкой?"На это она мне ответила: "Вера, у тебя когда-нибудь было, когда подходишь к мужчине и сразу понимаешь, что это оно?" "Конечно, было", — сказала я ей. "Вот у меня так к женщинам", — пересказала Сотникова диалог с актрисой.Этой историей телеведущая поделилась со зрителями, чтобы выяснить у гостьи передачи — Анны-Марии Ефремовой, дочери Михаила Ефремова, почему она просит называть себя в мужском роде.На это 20-летняя Анна-Мария ответила, что ее единственная защитная реакция — это "огромные слои сарказма", которые все воспринимают всерьез. "Но мне интересно, в какой ужас вы придете, узнав, что я на самом деле просто такой", — сказала дочь известного артиста.

https://ria.ru/20210317/sviridova-1601622185.html

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отношения, нтв (телеканал), шоу-бизнес, знаменитости, звезды