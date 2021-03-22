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https://ria.ru/20210322/sotnikova-1602285950.html
Вера Сотникова рассказала, как в нее влюбилась молодая актриса
Вера Сотникова рассказала, как в нее влюбилась молодая актриса
Актриса и телеведущая Вера Сотникова в недавнем выпуске шоу "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как однажды к ней приставала молодая коллега по сцене. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:43
2021-03-22T16:43
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Актриса и телеведущая Вера Сотникова в недавнем выпуске шоу "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как однажды к ней приставала молодая коллега по сцене. Она добавила, что сразу поинтересовалась: все ли в порядке с этой девушкой?"На это она мне ответила: "Вера, у тебя когда-нибудь было, когда подходишь к мужчине и сразу понимаешь, что это оно?" "Конечно, было", — сказала я ей. "Вот у меня так к женщинам", — пересказала Сотникова диалог с актрисой.Этой историей телеведущая поделилась со зрителями, чтобы выяснить у гостьи передачи — Анны-Марии Ефремовой, дочери Михаила Ефремова, почему она просит называть себя в мужском роде.На это 20-летняя Анна-Мария ответила, что ее единственная защитная реакция — это "огромные слои сарказма", которые все воспринимают всерьез. "Но мне интересно, в какой ужас вы придете, узнав, что я на самом деле просто такой", — сказала дочь известного артиста.
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отношения, нтв (телеканал), шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Вера Сотникова рассказала, как в нее влюбилась молодая актриса

16:43 22.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВера Сотникова после гала-концерта в честь 100-летия отечественного кинематографа
Вера Сотникова после гала-концерта в честь 100-летия отечественного кинематографа - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Актриса и телеведущая Вера Сотникова в недавнем выпуске шоу "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как однажды к ней приставала молодая коллега по сцене.

"Ко мне начала клеиться девочка. И она меня пригласила на свидание. Красивая очень была актриса", — вспомнила Сотникова.

Она добавила, что сразу поинтересовалась: все ли в порядке с этой девушкой?
"На это она мне ответила: "Вера, у тебя когда-нибудь было, когда подходишь к мужчине и сразу понимаешь, что это оно?" "Конечно, было", — сказала я ей. "Вот у меня так к женщинам", — пересказала Сотникова диалог с актрисой.
Этой историей телеведущая поделилась со зрителями, чтобы выяснить у гостьи передачи — Анны-Марии Ефремовой, дочери Михаила Ефремова, почему она просит называть себя в мужском роде.
"Это либо невозможность себя ощущать по-другому, либо защитная реакция и протест", — высказала свое мнение Вера Сотникова.
На это 20-летняя Анна-Мария ответила, что ее единственная защитная реакция — это "огромные слои сарказма", которые все воспринимают всерьез. "Но мне интересно, в какой ужас вы придете, узнав, что я на самом деле просто такой", — сказала дочь известного артиста.
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