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Вера Сотникова рассказала, как в нее влюбилась молодая актриса
Вера Сотникова рассказала, как в нее влюбилась молодая актриса
Актриса и телеведущая Вера Сотникова в недавнем выпуске шоу "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как однажды к ней приставала молодая коллега по сцене. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:43
2021-03-22T16:43
2021-03-22T16:43
отношения
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Актриса и телеведущая Вера Сотникова в недавнем выпуске шоу "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как однажды к ней приставала молодая коллега по сцене. Она добавила, что сразу поинтересовалась: все ли в порядке с этой девушкой?"На это она мне ответила: "Вера, у тебя когда-нибудь было, когда подходишь к мужчине и сразу понимаешь, что это оно?" "Конечно, было", — сказала я ей. "Вот у меня так к женщинам", — пересказала Сотникова диалог с актрисой.Этой историей телеведущая поделилась со зрителями, чтобы выяснить у гостьи передачи — Анны-Марии Ефремовой, дочери Михаила Ефремова, почему она просит называть себя в мужском роде.На это 20-летняя Анна-Мария ответила, что ее единственная защитная реакция — это "огромные слои сарказма", которые все воспринимают всерьез. "Но мне интересно, в какой ужас вы придете, узнав, что я на самом деле просто такой", — сказала дочь известного артиста.
https://ria.ru/20210317/sviridova-1601622185.html
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отношения, нтв (телеканал), шоу-бизнес, знаменитости, звезды
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Актриса и телеведущая Вера Сотникова в недавнем выпуске шоу "Звезды сошлись" на НТВ рассказала
, как однажды к ней приставала молодая коллега по сцене.
"Ко мне начала клеиться девочка. И она меня пригласила на свидание. Красивая очень была актриса", — вспомнила Сотникова.
Она добавила, что сразу поинтересовалась: все ли в порядке с этой девушкой?
"На это она мне ответила: "Вера, у тебя когда-нибудь было, когда подходишь к мужчине и сразу понимаешь, что это оно?" "Конечно, было", — сказала я ей. "Вот у меня так к женщинам", — пересказала Сотникова диалог с актрисой.
Этой историей телеведущая поделилась со зрителями, чтобы выяснить у гостьи передачи — Анны-Марии Ефремовой, дочери Михаила Ефремова, почему она просит называть себя в мужском роде.
"Это либо невозможность себя ощущать по-другому, либо защитная реакция и протест", — высказала свое мнение Вера Сотникова.
На это 20-летняя Анна-Мария ответила, что ее единственная защитная реакция — это "огромные слои сарказма", которые все воспринимают всерьез. "Но мне интересно, в какой ужас вы придете, узнав, что я на самом деле просто такой", — сказала дочь известного артиста.