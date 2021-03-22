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В МИД заявили о соревновании Европы за любовь администрации Байдена
В МИД заявили о соревновании Европы за любовь администрации Байдена
Европа соревнуется за любовь новой администрации США, ставя под угрозу нормальные отношения с РФ и национальные интересы стран, заявил замглавы МИД РФ Александр РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:58
2021-03-22T12:58
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
госдума рф
александр грушко
москва
европа
сша
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Европа соревнуется за любовь новой администрации США, ставя под угрозу нормальные отношения с РФ и национальные интересы стран, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы видим, что в Европе развернулось соревнование за благосклонность новой администрации, администрации (президента США Джо) Байдена. Мы видим, что ради этой новой трансатлантической любви некоторые готовы не только пожертвовать нормальными отношениями с Россией, но и собственными долгосрочными национальными интересами",- сказал Грушко в Госдуме.Он отметил, что Москва при выработке отношений с Брюсселем учитывает "факторы европейской сервильности по отношению к США". "Это серьезный фактор, который деформирует саму природу наших отношений с европейцами, не позволяет нам их выстраивать так, как они должны выстраиваться",- сказал замглавы МИД РФ.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф, александр грушко, москва, европа, сша, в мире

В МИД заявили о соревновании Европы за любовь администрации Байдена

12:58 22.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Европа соревнуется за любовь новой администрации США, ставя под угрозу нормальные отношения с РФ и национальные интересы стран, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы видим, что в Европе развернулось соревнование за благосклонность новой администрации, администрации (президента США Джо) Байдена. Мы видим, что ради этой новой трансатлантической любви некоторые готовы не только пожертвовать нормальными отношениями с Россией, но и собственными долгосрочными национальными интересами",- сказал Грушко в Госдуме.
Он отметил, что Москва при выработке отношений с Брюсселем учитывает "факторы европейской сервильности по отношению к США". "Это серьезный фактор, который деформирует саму природу наших отношений с европейцами, не позволяет нам их выстраивать так, как они должны выстраиваться",- сказал замглавы МИД РФ.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
09:21
Пушков рассказал об "опасных рефлексах" администрации Байдена
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Госдума РФАлександр ГрушкоМоскваЕвропаСШАВ мире
 
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