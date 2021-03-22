https://ria.ru/20210322/sorevnovanie-1602297839.html

В МИД заявили о соревновании Европы за любовь администрации Байдена

В МИД заявили о соревновании Европы за любовь администрации Байдена

Европа соревнуется за любовь новой администрации США, ставя под угрозу нормальные отношения с РФ и национальные интересы стран, заявил замглавы МИД РФ Александр РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:58

2021-03-22T12:58

2021-03-22T12:58

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

госдума рф

александр грушко

москва

европа

сша

в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Европа соревнуется за любовь новой администрации США, ставя под угрозу нормальные отношения с РФ и национальные интересы стран, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы видим, что в Европе развернулось соревнование за благосклонность новой администрации, администрации (президента США Джо) Байдена. Мы видим, что ради этой новой трансатлантической любви некоторые готовы не только пожертвовать нормальными отношениями с Россией, но и собственными долгосрочными национальными интересами",- сказал Грушко в Госдуме.Он отметил, что Москва при выработке отношений с Брюсселем учитывает "факторы европейской сервильности по отношению к США". "Это серьезный фактор, который деформирует саму природу наших отношений с европейцами, не позволяет нам их выстраивать так, как они должны выстраиваться",- сказал замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20210322/refleksy-1602257028.html

москва

европа

сша

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф, александр грушко, москва, европа, сша, в мире