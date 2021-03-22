Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210322/sochi-1602282854.html
Власти Сочи рассказали, как планируют организовать детский отдых летом
Власти Сочи рассказали, как планируют организовать детский отдых летом
Летом 2021 года в Сочи отдых и оздоровление детей будут организованы с учетом новых правил, связанных в пандемией коронавируса, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T21:05
2021-03-22T21:05
туризм
туризм
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сочи
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577133386_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_0aa1a5a68707a0e420800e156440fbf6.jpg
СОЧИ, 22 мар — РИА Новости. Летом 2021 года в Сочи отдых и оздоровление детей будут организованы с учетом новых правил, связанных в пандемией коронавируса, сообщили в пресс-службе городской администрации."Всем заинтересованным структурам необходимо подготовиться и на должном уровне провести летнюю оздоровительную кампанию с учетом действующего режима повышенной готовности в Краснодарском крае", — приводятся в сообщении слова заместителя главы города Елены Канюк.С марта по сентябрь представители властей проверят детские здравницы на наличие всех разрешительных документов, проинспектируют условия размещения, организацию питания, медобслуживания, а также обеспечение мер безопасности и антитеррористической защищенности, говорится в сообщении."Вопрос о работе разных детских лагерей — дневного пребывания, труда и отдыха, палаточных, которые организуются при многодневных походах, остается открытым и будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки", — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210322/oteli-1602037133.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577133386_207:104:2800:2048_1920x0_80_0_0_439e8d8f87f8f05f6b841646884bfe91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сочи, краснодарский край

Власти Сочи рассказали, как планируют организовать детский отдых летом

21:05 22.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Сочи
Отдыхающие в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 22 мар — РИА Новости. Летом 2021 года в Сочи отдых и оздоровление детей будут организованы с учетом новых правил, связанных в пандемией коронавируса, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Всем заинтересованным структурам необходимо подготовиться и на должном уровне провести летнюю оздоровительную кампанию с учетом действующего режима повышенной готовности в Краснодарском крае", — приводятся в сообщении слова заместителя главы города Елены Канюк.
С марта по сентябрь представители властей проверят детские здравницы на наличие всех разрешительных документов, проинспектируют условия размещения, организацию питания, медобслуживания, а также обеспечение мер безопасности и антитеррористической защищенности, говорится в сообщении.
"Вопрос о работе разных детских лагерей — дневного пребывания, труда и отдыха, палаточных, которые организуются при многодневных походах, остается открытым и будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки", — добавили в пресс-службе.
Семья на ресепшене отеля - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 08:00Туризм
Что не стоит делать в отелях и как на правила повлиял коронавирус
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СочиКраснодарский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Германии продлили карантин
04:58В Хабаровском крае более 300 тысяч жителей будут меньше платить за тепло
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
Лента новостейМолния