https://ria.ru/20210322/sochi-1602282854.html
Власти Сочи рассказали, как планируют организовать детский отдых летом
Власти Сочи рассказали, как планируют организовать детский отдых летом
Летом 2021 года в Сочи отдых и оздоровление детей будут организованы с учетом новых правил, связанных в пандемией коронавируса, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T21:05
2021-03-22T21:05
2021-03-22T21:05
туризм
туризм
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сочи
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577133386_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_0aa1a5a68707a0e420800e156440fbf6.jpg
СОЧИ, 22 мар — РИА Новости. Летом 2021 года в Сочи отдых и оздоровление детей будут организованы с учетом новых правил, связанных в пандемией коронавируса, сообщили в пресс-службе городской администрации."Всем заинтересованным структурам необходимо подготовиться и на должном уровне провести летнюю оздоровительную кампанию с учетом действующего режима повышенной готовности в Краснодарском крае", — приводятся в сообщении слова заместителя главы города Елены Канюк.С марта по сентябрь представители властей проверят детские здравницы на наличие всех разрешительных документов, проинспектируют условия размещения, организацию питания, медобслуживания, а также обеспечение мер безопасности и антитеррористической защищенности, говорится в сообщении."Вопрос о работе разных детских лагерей — дневного пребывания, труда и отдыха, палаточных, которые организуются при многодневных походах, остается открытым и будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки", — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210322/oteli-1602037133.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577133386_207:104:2800:2048_1920x0_80_0_0_439e8d8f87f8f05f6b841646884bfe91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сочи, краснодарский край
СОЧИ, 22 мар — РИА Новости. Летом 2021 года в Сочи отдых и оздоровление детей будут организованы с учетом новых правил, связанных в пандемией коронавируса, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Всем заинтересованным структурам необходимо подготовиться и на должном уровне провести летнюю оздоровительную кампанию с учетом действующего режима повышенной готовности в Краснодарском крае", — приводятся в сообщении слова заместителя главы города Елены Канюк.
С марта по сентябрь представители властей проверят детские здравницы на наличие всех разрешительных документов, проинспектируют условия размещения, организацию питания, медобслуживания, а также обеспечение мер безопасности и антитеррористической защищенности, говорится в сообщении.
"Вопрос о работе разных детских лагерей — дневного пребывания, труда и отдыха, палаточных, которые организуются при многодневных походах, остается открытым и будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки", — добавили в пресс-службе.