https://ria.ru/20210322/sochi-1602282854.html

Власти Сочи рассказали, как планируют организовать детский отдых летом

Власти Сочи рассказали, как планируют организовать детский отдых летом

Летом 2021 года в Сочи отдых и оздоровление детей будут организованы с учетом новых правил, связанных в пандемией коронавируса, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T21:05

2021-03-22T21:05

2021-03-22T21:05

туризм

туризм

новости - туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 22 мар — РИА Новости. Летом 2021 года в Сочи отдых и оздоровление детей будут организованы с учетом новых правил, связанных в пандемией коронавируса, сообщили в пресс-службе городской администрации."Всем заинтересованным структурам необходимо подготовиться и на должном уровне провести летнюю оздоровительную кампанию с учетом действующего режима повышенной готовности в Краснодарском крае", — приводятся в сообщении слова заместителя главы города Елены Канюк.С марта по сентябрь представители властей проверят детские здравницы на наличие всех разрешительных документов, проинспектируют условия размещения, организацию питания, медобслуживания, а также обеспечение мер безопасности и антитеррористической защищенности, говорится в сообщении."Вопрос о работе разных детских лагерей — дневного пребывания, труда и отдыха, палаточных, которые организуются при многодневных походах, остается открытым и будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210322/oteli-1602037133.html

сочи

краснодарский край

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туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сочи, краснодарский край