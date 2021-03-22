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https://ria.ru/20210322/snoubordistka-1602304533.html
В горах недалеко от Сочи сноубордистку спасли из глубокого сугроба
В горах недалеко от Сочи сноубордистку спасли из глубокого сугроба
В горах Сочи спасли сноубордистку, провалившуюся в глубокий сугроб. О произошедшем рассказала РИА Новости сама девушка. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T13:37
2021-03-22T14:38
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СОЧИ, 22 мар — РИА Новости. В горах Сочи спасли сноубордистку, провалившуюся в глубокий сугроб. О произошедшем рассказала РИА Новости сама девушка.Ольга Крылова приехала из Москвы в Сочи на выходные покататься на горнолыжном курорте "Роза Хутор". Но когда она решила сойти с оборудованной трассы и скатиться с соседнего склона, то провалилась в глубокий сугроб."Уже спускались совсем на трассу, там оставалось буквально пять-десять метров проехать, но мне не хватило скорости. Я съехала к следам, которые ведут из ручья также на выезд к трассе, и там закопалась. Мне пришлось отстегнуть сноуборд &lt;...&gt; Я сразу провалилась по пояс &lt;…&gt; Дальше, как только я попыталась выбраться, начала сильно уходить под снег. Появился дикий страх и паника, потому что было непонятно, насколько глубоко там возможно провалиться", — рассказала девушка.По ее словам, глубина сугроба оказалась больше двух с половиной метров. Москвичке повезло, что рядом с ней оказались другие экстремалы. Они и помогли ей выбраться."Мне очень повезло, что муж был рядом &lt;…&gt; Он моментально среагировал, позвал нашего друга, и они вместе начали меня вытаскивать", — сказала Ольга Крылова.Она уточнила, что увлекается сноубордингом уже около восьми лет и трассы сочинских склонов ей знакомы. Всех райдеров она предостерегает: кататься нужно только на оборудованных спусках либо с официальными гидами, которые знают местность, и при себе следует иметь лавинное оборудование."Чувствую себя замечательно. Мне дико повезло, я ничего не повредила, только буквально промочила ноги", — заключила сноубордистка.
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туризм, новости - туризм, сочи, происшествия

В горах недалеко от Сочи сноубордистку спасли из глубокого сугроба

13:37 22.03.2021 (обновлено: 14:38 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающий на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающий на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 22 мар — РИА Новости. В горах Сочи спасли сноубордистку, провалившуюся в глубокий сугроб. О произошедшем рассказала РИА Новости сама девушка.
Ольга Крылова приехала из Москвы в Сочи на выходные покататься на горнолыжном курорте "Роза Хутор". Но когда она решила сойти с оборудованной трассы и скатиться с соседнего склона, то провалилась в глубокий сугроб.
"Уже спускались совсем на трассу, там оставалось буквально пять-десять метров проехать, но мне не хватило скорости. Я съехала к следам, которые ведут из ручья также на выезд к трассе, и там закопалась. Мне пришлось отстегнуть сноуборд <...> Я сразу провалилась по пояс <…> Дальше, как только я попыталась выбраться, начала сильно уходить под снег. Появился дикий страх и паника, потому что было непонятно, насколько глубоко там возможно провалиться", — рассказала девушка.
По ее словам, глубина сугроба оказалась больше двух с половиной метров. Москвичке повезло, что рядом с ней оказались другие экстремалы. Они и помогли ей выбраться.
"Мне очень повезло, что муж был рядом <…> Он моментально среагировал, позвал нашего друга, и они вместе начали меня вытаскивать", — сказала Ольга Крылова.
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Она уточнила, что увлекается сноубордингом уже около восьми лет и трассы сочинских склонов ей знакомы. Всех райдеров она предостерегает: кататься нужно только на оборудованных спусках либо с официальными гидами, которые знают местность, и при себе следует иметь лавинное оборудование.
"Чувствую себя замечательно. Мне дико повезло, я ничего не повредила, только буквально промочила ноги", — заключила сноубордистка.
 
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