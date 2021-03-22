https://ria.ru/20210322/snoubordistka-1602304533.html

В горах недалеко от Сочи сноубордистку спасли из глубокого сугроба

В горах недалеко от Сочи сноубордистку спасли из глубокого сугроба

В горах Сочи спасли сноубордистку, провалившуюся в глубокий сугроб. О произошедшем рассказала РИА Новости сама девушка. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T13:37

2021-03-22T13:37

2021-03-22T14:38

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СОЧИ, 22 мар — РИА Новости. В горах Сочи спасли сноубордистку, провалившуюся в глубокий сугроб. О произошедшем рассказала РИА Новости сама девушка.Ольга Крылова приехала из Москвы в Сочи на выходные покататься на горнолыжном курорте "Роза Хутор". Но когда она решила сойти с оборудованной трассы и скатиться с соседнего склона, то провалилась в глубокий сугроб."Уже спускались совсем на трассу, там оставалось буквально пять-десять метров проехать, но мне не хватило скорости. Я съехала к следам, которые ведут из ручья также на выезд к трассе, и там закопалась. Мне пришлось отстегнуть сноуборд <...> Я сразу провалилась по пояс <…> Дальше, как только я попыталась выбраться, начала сильно уходить под снег. Появился дикий страх и паника, потому что было непонятно, насколько глубоко там возможно провалиться", — рассказала девушка.По ее словам, глубина сугроба оказалась больше двух с половиной метров. Москвичке повезло, что рядом с ней оказались другие экстремалы. Они и помогли ей выбраться."Мне очень повезло, что муж был рядом <…> Он моментально среагировал, позвал нашего друга, и они вместе начали меня вытаскивать", — сказала Ольга Крылова.Она уточнила, что увлекается сноубордингом уже около восьми лет и трассы сочинских склонов ей знакомы. Всех райдеров она предостерегает: кататься нужно только на оборудованных спусках либо с официальными гидами, которые знают местность, и при себе следует иметь лавинное оборудование."Чувствую себя замечательно. Мне дико повезло, я ничего не повредила, только буквально промочила ноги", — заключила сноубордистка.

https://ria.ru/20210119/snoubordist-1593639754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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