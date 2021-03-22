https://ria.ru/20210322/slovakiya-1602405813.html

Глава минэкономики Словакии ушел в отставку после заявления премьера

Глава минэкономики Словакии ушел в отставку после заявления премьера

Глава минэкономики, а также лидер входящей в правящую коалицию партии "Свобода и солидарность" Рихард Сулик заявил в понедельник на пресс-конференции о своем... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T23:00

2021-03-22T23:00

2021-03-22T23:00

игорь матович

вакцина "спутник v"

словакия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090555_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b974baa9d80d0d01b36792795dfc8baf.jpg

ПРАГА, 22 мар - РИА Новости. Глава минэкономики, а также лидер входящей в правящую коалицию партии "Свобода и солидарность" Рихард Сулик заявил в понедельник на пресс-конференции о своем уходе в отставку, чем, по его словам, открывает для премьера Игоря Матовича шансы для выполнения его обещания также покинуть свой пост.В воскресенье премьер в ответ на требования лидеров других коалиционных партий об уходе в отставку заявил, что выполнит его в случае, если кабмин покинут еще четыре политика, включая Сулика.Ранее, на минувшей неделе, Сулик заявил, что первый год работы кабмина под руководством Матовича можно охарактеризовать как хаос, у премьера не хватает способностей, и никакие договоренности с Матовичем не действуют. Долго копившиеся разногласия между партнерами по коалиции проявились после того, как 1 марта Матович обеспечил поставку в Словакию первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, ни президента республики.В свою очередь, Чапутова сказала в понедельник, что ожидала от воскресного заявления премьера "информации о достигнутых договоренностях (внутри правящей коалиции), а не новые условия". По словам президента, она подождет сообщения о позициях других коалиционных партий, а потом будет реагировать на нынешнюю внутриполитическую ситуацию.

https://ria.ru/20210311/slovakiya-1600632908.html

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь матович, вакцина "спутник v", словакия, в мире