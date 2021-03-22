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Глава минэкономики Словакии ушел в отставку после заявления премьера
Глава минэкономики Словакии ушел в отставку после заявления премьера
Глава минэкономики, а также лидер входящей в правящую коалицию партии "Свобода и солидарность" Рихард Сулик заявил в понедельник на пресс-конференции о своем... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T23:00
2021-03-22T23:00
игорь матович
вакцина "спутник v"
словакия
в мире
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ПРАГА, 22 мар - РИА Новости. Глава минэкономики, а также лидер входящей в правящую коалицию партии "Свобода и солидарность" Рихард Сулик заявил в понедельник на пресс-конференции о своем уходе в отставку, чем, по его словам, открывает для премьера Игоря Матовича шансы для выполнения его обещания также покинуть свой пост.В воскресенье премьер в ответ на требования лидеров других коалиционных партий об уходе в отставку заявил, что выполнит его в случае, если кабмин покинут еще четыре политика, включая Сулика.Ранее, на минувшей неделе, Сулик заявил, что первый год работы кабмина под руководством Матовича можно охарактеризовать как хаос, у премьера не хватает способностей, и никакие договоренности с Матовичем не действуют. Долго копившиеся разногласия между партнерами по коалиции проявились после того, как 1 марта Матович обеспечил поставку в Словакию первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, ни президента республики.В свою очередь, Чапутова сказала в понедельник, что ожидала от воскресного заявления премьера "информации о достигнутых договоренностях (внутри правящей коалиции), а не новые условия". По словам президента, она подождет сообщения о позициях других коалиционных партий, а потом будет реагировать на нынешнюю внутриполитическую ситуацию.
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игорь матович, вакцина "спутник v", словакия, в мире

Глава минэкономики Словакии ушел в отставку после заявления премьера

23:00 22.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ПРАГА, 22 мар - РИА Новости. Глава минэкономики, а также лидер входящей в правящую коалицию партии "Свобода и солидарность" Рихард Сулик заявил в понедельник на пресс-конференции о своем уходе в отставку, чем, по его словам, открывает для премьера Игоря Матовича шансы для выполнения его обещания также покинуть свой пост.
В воскресенье премьер в ответ на требования лидеров других коалиционных партий об уходе в отставку заявил, что выполнит его в случае, если кабмин покинут еще четыре политика, включая Сулика.

"Я уже вручил прошение о своей отставке президенту республики (Зузане Чапутовой). Теперь Матович имеет шансы исполнить то, что он пообещал", - заявил Сулик на пресс-конференции, которую транслировали сетевые ТВ-каналы.

Ранее, на минувшей неделе, Сулик заявил, что первый год работы кабмина под руководством Матовича можно охарактеризовать как хаос, у премьера не хватает способностей, и никакие договоренности с Матовичем не действуют. Долго копившиеся разногласия между партнерами по коалиции проявились после того, как 1 марта Матович обеспечил поставку в Словакию первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, ни президента республики.
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В свою очередь, Чапутова сказала в понедельник, что ожидала от воскресного заявления премьера "информации о достигнутых договоренностях (внутри правящей коалиции), а не новые условия". По словам президента, она подождет сообщения о позициях других коалиционных партий, а потом будет реагировать на нынешнюю внутриполитическую ситуацию.
 
Игорь МатовичВакцина "Спутник V"СловакияВ мире
 
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