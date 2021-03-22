Источник: СК запретил адвокату Белозерцева разглашать данные следствия
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Адвокат губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, дал подписку о неразглашении данных следствия, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией.
"Следователь отобрал у адвокатов по делу [не только у защитника главы региона] подписку о неразглашении данных предварительного следствия", - сказал собеседник агентства.
Следователи часто прибегают к подобной практике, чтобы подробности дела до его рассмотрения в суде не стали широко известны. Отказ теоретически возможен, но на практике встречается нечасто. Среди прочих подписку о неразглашении дали защитники бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала.
Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников накануне были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. На настоящий момент двое из них – сам губернатор и заместитель директора представительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов – уже арестованы судом.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей.
Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.