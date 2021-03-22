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Источник: СК запретил адвокату Белозерцева разглашать данные следствия
Источник: СК запретил адвокату Белозерцева разглашать данные следствия
Адвокат губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, дал подписку о неразглашении данных следствия, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:35
2021-03-22T15:35
задержание пензенского губернатора
иван белозерцев
следственный комитет россии (ск рф)
борис шпигель
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Адвокат губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, дал подписку о неразглашении данных следствия, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией."Следователь отобрал у адвокатов по делу [не только у защитника главы региона] подписку о неразглашении данных предварительного следствия", - сказал собеседник агентства.Следователи часто прибегают к подобной практике, чтобы подробности дела до его рассмотрения в суде не стали широко известны. Отказ теоретически возможен, но на практике встречается нечасто. Среди прочих подписку о неразглашении дали защитники бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала.Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников накануне были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. На настоящий момент двое из них – сам губернатор и заместитель директора представительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов – уже арестованы судом.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей.Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602312649.html
https://ria.ru/20210322/falsifikatsiya-1602308282.html
пензенская область
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задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, пензенская область, происшествия

Источник: СК запретил адвокату Белозерцева разглашать данные следствия

15:35 22.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Адвокат губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, дал подписку о неразглашении данных следствия, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией.
"Следователь отобрал у адвокатов по делу [не только у защитника главы региона] подписку о неразглашении данных предварительного следствия", - сказал собеседник агентства.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 14:08
В Госдуме заявили, что спрос с Белозерцева должен быть особенно жестким
Следователи часто прибегают к подобной практике, чтобы подробности дела до его рассмотрения в суде не стали широко известны. Отказ теоретически возможен, но на практике встречается нечасто. Среди прочих подписку о неразглашении дали защитники бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала.
Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников накануне были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. На настоящий момент двое из них – сам губернатор и заместитель директора представительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов – уже арестованы судом.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей.
Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Единый день голосования в регионах России - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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Экс-главу пензенской УИК обвинили в фальсификации итогов выборов
 
Задержание пензенского губернатораИван БелозерцевСледственный комитет России (СК РФ)Борис ШпигельПензенская областьПроисшествия
 
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