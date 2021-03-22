https://ria.ru/20210322/sledstvie-1602333582.html

Источник: СК запретил адвокату Белозерцева разглашать данные следствия

Источник: СК запретил адвокату Белозерцева разглашать данные следствия

Адвокат губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, дал подписку о неразглашении данных следствия, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:35

2021-03-22T15:35

2021-03-22T15:35

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

борис шпигель

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Адвокат губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, дал подписку о неразглашении данных следствия, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией."Следователь отобрал у адвокатов по делу [не только у защитника главы региона] подписку о неразглашении данных предварительного следствия", - сказал собеседник агентства.Следователи часто прибегают к подобной практике, чтобы подробности дела до его рассмотрения в суде не стали широко известны. Отказ теоретически возможен, но на практике встречается нечасто. Среди прочих подписку о неразглашении дали защитники бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала.Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников накануне были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. На настоящий момент двое из них – сам губернатор и заместитель директора представительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов – уже арестованы судом.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей.Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.

https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602312649.html

https://ria.ru/20210322/falsifikatsiya-1602308282.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, пензенская область, происшествия