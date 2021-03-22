https://ria.ru/20210322/shtraf-1602282368.html

В Туле чиновника оштрафовали на 300 рублей за проверку в торговой палатке

В Туле чиновника оштрафовали на 300 рублей за проверку в торговой палатке

Прокуратура города Тулы сочла самоуправством действия замглавы администрации Тулы по благоустройству Сергея Шестакова, когда он по собственной инициативе провел РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T11:55

2021-03-22T11:55

2021-03-22T11:55

россия

тула

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происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Прокуратура города Тулы сочла самоуправством действия замглавы администрации Тулы по благоустройству Сергея Шестакова, когда он по собственной инициативе провел проверку в торговой палатке, чиновник оштрафован на 300 рублей, сообщила прокуратура региона.Ранее телеканал "Первый Тульский" сообщил о том, что во время демонтажа наружной рекламы в одной из торговых палаток вспыхнул огонь - это загорелся мусор, который хранился в печи для приготовления лаваша. После пожарных в помещение палатки заглянули представители горадминистрации, в частности замглавы Тулы Сергей Шестаков. Он обнаружил в палатке массу нарушений, в том числе плохо пахнущее мясо, грязь. Все это с возмущенными комментариями чиновника показали в эфире телеканала. В горадминистрации Шестаков отвечает за благоустройство и работу с территориями.На основании публикаций СМИ о действиях Шестакова прокуратура Тулы провела проверку, информирует прокуратура Тульской области."Установлено, что... заместитель главы администрации Тулы лично провел проверку в торговой палатке по ул. Октябрьской Тулы, не имея на это полномочий, чем нарушил права индивидуального предпринимателя. По постановлению прокурора города мировой судья привлек должностное лицо к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.1 КоАП РФ (самоуправство), ему назначено наказание в виде штрафа", - говорится в сообщении областной прокуратуры.Представитель областной прокуратуры подтвердила РИА Новости, что речь идет о Шестакове. Она уточнила - чиновник оштрафован на 300 рублей.

https://realty.ria.ru/20210320/dacha-1602084977.html

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тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тула, тульская область, происшествия