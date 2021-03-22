https://ria.ru/20210322/sanktsii-1602341671.html
Бальбек прокомментировал призыв Украины ужесточить санкции против России
Бальбек прокомментировал призыв Украины ужесточить санкции против России
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек считает, что введение дополнительных санкций ЕС против России нанесет удар по экономике, но никак не повлияет на политику... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:07
2021-03-22T16:07
2021-03-22T16:07
денис шмыгаль
россия
жозеп боррель
брюссель
евросоюз
александр грушко
москва
украина
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек считает, что введение дополнительных санкций ЕС против России нанесет удар по экономике, но никак не повлияет на политику государства.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что по мнению властей Украины, Европейский Союз должен расширить и ужесточить санкции против РФ. По его мнению, санкции являются эффективным рычагом воздействия, и они могут быть расширены.Он отметил, что "санкции, может, и ужесточат, а вот наша позиция мягче не станет".Ранее Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД стран Евросоюза подтвердил, что министры утвердят расширенный список за серьезные нарушения прав человека в мире. Кроме того, тема отношений с Россией станет одной из главных на предстоящем европейском саммите 25-26 марта. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что санкции Евросоюза против России ставят под вопрос какое-либо взаимодействие с Брюсселем.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве в дела Украины, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.
https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html
https://ria.ru/20210319/krym-1601909821.html
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денис шмыгаль, россия, жозеп боррель, брюссель, евросоюз, александр грушко, москва, украина, в мире