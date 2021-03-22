https://ria.ru/20210322/sanktsii-1602249673.html

В Минпромторге рассказали об усилении импортозамещения из-за санкций США

В Минпромторге рассказали об усилении импортозамещения из-за санкций США

Новые американские санкции бесполезны для Вашингтона и положительно повлияют на работу российских предприятий, заявили РИА Новости в Минпромторге. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T07:26

2021-03-22T07:26

2021-03-22T09:49

россия

санкции

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рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Новые американские санкции бесполезны для Вашингтона и положительно повлияют на работу российских предприятий, заявили РИА Новости в Минпромторге.Ранее США полностью запретили экспорт и импорт оружия с Россией. Есть несколько исключений по авиации и космосу, но и они будут действовать только до 1 сентября. "Вступление в силу новых американских санкций только сделает более интенсивным процесс исключения импорта из наших технологических цепочек <...>. Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств", — указали в российском ведомстве.Так, министерство проводит мероприятия по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности. Для этого используются такие инструменты, как субсидии, налоговые льготы, стимулирование спроса на конечную продукцию."Более того, рынок радиоэлектроники на сегодня — это не только технологии из США, он включает в себя целый ряд доступной продукции из других стран", — добавили в пресс-службе. Ведомство напоминает: санкционное давление использовалось другими странами, в том числе и для СССР, что не мешало стране развиваться.Разработанные Минпромторгом совместно с предприятиями авиационной промышленности программы импортозамещения иностранных материалов и комплектующих в конструкции новейших российских самолетов позволят полностью снять риски введения новых санкций."Самолеты станут российскими более чем на 98%. Новейший МС-21 уже совершил первый полет с российским двигателем ПД-14, а композитное крыло для этого лайнера уже прошло испытания", — указали в министерстве.Там также отметили, что с 2014 года, когда началось санкционное давление Запада на Россию, Минпромторг постоянно оценивает различные отрасли с точки зрения импортозамещения."Работа по новым планам импортозамещения идет в увязке с Единым планом по достижению национальных целей развития и актуализируемыми под него государственными программами и отраслевыми стратегиями", — сообщили в ведомстве.Дообработанные проекты должны утвердить до конца первого полугодия 2021 года.

https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602094244.html

https://ria.ru/20201207/importozameschenie-1588003654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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