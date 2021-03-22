https://ria.ru/20210322/samoizolyatsiya-1602379220.html

В Оренбургской области смягчили режим самоизоляции

В Оренбургской области смягчили режим самоизоляции

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер снял режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, но рекомендовал оставаться дома пенсионерами, не вакцинированным РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T19:02

2021-03-22T19:02

2021-03-22T19:11

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

денис паслер

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распространение коронавируса

здоровье - общество

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УФА, 22 мар – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер снял режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, но рекомендовал оставаться дома пенсионерами, не вакцинированным от коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства региона.Согласно документу, по 5 апреля продлен запрет на работу ночных клубов, объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения, продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 22 марта.По данным регионального минздрава, в Оренбургской области с начала пандемии зарегистрированы более 39 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Летальных случаев – 705.

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оренбургская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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