В Оренбургской области смягчили режим самоизоляции
19:02 22.03.2021 (обновлено: 19:11 22.03.2021)
УФА, 22 мар – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер снял режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, но рекомендовал оставаться дома пенсионерами, не вакцинированным от коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Режим обязательной самоизоляции для оренбуржцев 65+ отменен. В качестве рекомендации он сохраняется для пожилых жителей области, которые не успели пройти процедуру вакцинации от COVID-19", - сообщили в пресс-службе, отметив, что соответствующий указ подписал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
23 апреля 2020, 10:43ИнфографикаГолыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Согласно документу, по 5 апреля продлен запрет на работу ночных клубов, объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения, продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли.
"При проведении всех разрешенных на сегодняшний день массовых мероприятий, проведение которых невозможно в заочной форме, необходимо соблюдать масочный режим, а также ношение перчаток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 22 марта.
По данным регионального минздрава, в Оренбургской области с начала пандемии зарегистрированы более 39 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Летальных случаев – 705.