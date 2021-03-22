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В Оренбургской области смягчили режим самоизоляции
В Оренбургской области смягчили режим самоизоляции
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер снял режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, но рекомендовал оставаться дома пенсионерами, не вакцинированным РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:02
2021-03-22T19:11
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
денис паслер
оренбургская область
распространение коронавируса
здоровье - общество
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УФА, 22 мар – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер снял режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, но рекомендовал оставаться дома пенсионерами, не вакцинированным от коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства региона.Согласно документу, по 5 апреля продлен запрет на работу ночных клубов, объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения, продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 22 марта.По данным регионального минздрава, в Оренбургской области с начала пандемии зарегистрированы более 39 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Летальных случаев – 705.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, денис паслер, оренбургская область, здоровье - общество

В Оренбургской области смягчили режим самоизоляции

19:02 22.03.2021 (обновлено: 19:11 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды Оренбурга
Виды Оренбурга - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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УФА, 22 мар – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер снял режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, но рекомендовал оставаться дома пенсионерами, не вакцинированным от коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Режим обязательной самоизоляции для оренбуржцев 65+ отменен. В качестве рекомендации он сохраняется для пожилых жителей области, которые не успели пройти процедуру вакцинации от COVID-19", - сообщили в пресс-службе, отметив, что соответствующий указ подписал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

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Согласно документу, по 5 апреля продлен запрет на работу ночных клубов, объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения, продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли.

"При проведении всех разрешенных на сегодняшний день массовых​ мероприятий, проведение которых невозможно в заочной форме, необходимо соблюдать масочный режим, а также ношение перчаток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 22 марта.
По данным регионального минздрава, в Оренбургской области с начала пандемии зарегистрированы более 39 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Летальных случаев – 705.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДенис ПаслерОренбургская областьЗдоровье - Общество
 
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