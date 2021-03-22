https://ria.ru/20210322/rossiysko-polskie-otnosheniya-1602335068.html

Онлайн-конференция о российско-польских отношениях

Онлайн-конференция о российско-польских отношениях

24 марта в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам социологического исследования ВЦИОМ "Изучение восприятия россиянами и поляками российско-польских отношений".

2021-03-22T15:39

2021-03-22T15:39

2021-03-22T15:39

анонсы

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Задать вопросУчастники:- директор фонда "Российско-польский центр диалога и согласия" Александра ГОЛУБОВА;- руководитель практики международных исследований ВЦИОМ Ольга КАМЕНЧУК;- проректор МГИМО МИД России, член совета фонда "Российско-польский центр диалога и согласия" Артем МАЛЬГИН;- заведующий кафедрой истории южных и западных славян Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, член Российско-польской группы по сложным вопросам Геннадий МАТВЕЕВ;- автор книги "Маршалы Победы. Семейные воспоминания" Ариадна РОКОССОВСКАЯ. Исследование проводилось в России и Польше методом телефонного опроса в декабре 2020 года. Как меняется восприятие образов России и Польши жителями обеих стран? Как оценивается ими текущее состояние отношений между странами? В каких сферах возможно двустороннее сотрудничество?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы