Онлайн-конференция о российско-польских отношениях
24 марта в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам социологического исследования ВЦИОМ "Изучение восприятия россиянами и поляками российско-польских отношений".
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Участники:
- директор фонда "Российско-польский центр диалога и согласия" Александра ГОЛУБОВА;
- руководитель практики международных исследований ВЦИОМ Ольга КАМЕНЧУК;
- проректор МГИМО МИД России, член совета фонда "Российско-польский центр диалога и согласия" Артем МАЛЬГИН;
- заведующий кафедрой истории южных и западных славян Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, член Российско-польской группы по сложным вопросам Геннадий МАТВЕЕВ;
- автор книги "Маршалы Победы. Семейные воспоминания" Ариадна РОКОССОВСКАЯ.
Исследование проводилось в России и Польше методом телефонного опроса в декабре 2020 года. Как меняется восприятие образов России и Польши жителями обеих стран? Как оценивается ими текущее состояние отношений между странами? В каких сферах возможно двустороннее сотрудничество?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор фонда "Российско-польский центр диалога и согласия" Александра ГОЛУБОВА;
- руководитель практики международных исследований ВЦИОМ Ольга КАМЕНЧУК;
- проректор МГИМО МИД России, член совета фонда "Российско-польский центр диалога и согласия" Артем МАЛЬГИН;
- заведующий кафедрой истории южных и западных славян Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, член Российско-польской группы по сложным вопросам Геннадий МАТВЕЕВ;
- автор книги "Маршалы Победы. Семейные воспоминания" Ариадна РОКОССОВСКАЯ.
Исследование проводилось в России и Польше методом телефонного опроса в декабре 2020 года. Как меняется восприятие образов России и Польши жителями обеих стран? Как оценивается ими текущее состояние отношений между странами? В каких сферах возможно двустороннее сотрудничество?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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