https://ria.ru/20210322/reforma-1602294850.html
В Кремле ответили на вопрос о конституционной реформе в Белоруссии
В Кремле ответили на вопрос о конституционной реформе в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не мог обещать своему российскому коллеге Владимиру Путину конституционную реформу, так как это внутреннее дело Минска, РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:44
2021-03-22T12:44
2021-03-22T12:47
минск
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не мог обещать своему российскому коллеге Владимиру Путину конституционную реформу, так как это внутреннее дело Минска, но о таких планах информировал, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, не мог. У них были обсуждения. Там речь идет не об обещаниях, речь идет о том, что президент Лукашенко информировал президента Путина о дальнейших планах, в том числе и планах по конституционной реформе", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов."Тут не может идти речи о том, чтобы кто-то кому-то что-то обещал. Это внутреннее дело Белоруссии", - подчеркнул представитель Кремля.Ранее Лукашенко заявил, что не обещал российскому коллеге конституционную реформу в республике, эта тема затрагивалась в переговорах только "в общих чертах". Белорусский лидер также уточнил, что Путин просто интересовался его планами, мыслями на этот счет.Лукашенко говорил, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая и займется подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
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минск, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
не мог обещать своему российскому коллеге Владимиру Путину
конституционную реформу, так как это внутреннее дело Минска
, но о таких планах информировал, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"Нет, не мог. У них были обсуждения. Там речь идет не об обещаниях, речь идет о том, что президент Лукашенко информировал президента Путина о дальнейших планах, в том числе и планах по конституционной реформе", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
"Тут не может идти речи о том, чтобы кто-то кому-то что-то обещал. Это внутреннее дело Белоруссии", - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Лукашенко заявил, что не обещал российскому коллеге конституционную реформу в республике, эта тема затрагивалась в переговорах только "в общих чертах". Белорусский лидер также уточнил, что Путин просто интересовался его планами, мыслями на этот счет.
Лукашенко говорил, что проект новой конституции Белоруссии
вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая и займется подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.