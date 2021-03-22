Пушков рассказал об "опасных рефлексах" администрации Байдена
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Создается впечатление, что администрация американского президента Джо Байдена хочет вернуть гегемонию США, но не знает, как этого добиться, написал в Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
Так, он привел в пример Сирию, которую Соединенные штаты уже бомбили "непонятно зачем". По словам сенатора, у администрации Байдена "опасные рефлексы".
"Москву оскорбили — теперь сами выглядят глупо", — напомнил Пушков, добавив, что американские власти хотят запугать и Иран.
"Ни политики, ни дипломатии, одни конвульсии", — заключил он.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция заключили с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Однако, в 2018 году президент Соединенных штатов Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Ирана.
В 2019 году в Тегеране заявил о поэтапном сокращении обязательств в рамках соглашения. В конце прошлого года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана, а также использовать более мощные центрифуги, выходящие за рамки плана.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что Вашингтон не будет снимать санкции с Тегерана до полного возвращения Ирана в Совместный всеобъемлющий план действий от 2015 года.