https://ria.ru/20210322/refleksy-1602257028.html

Пушков рассказал об "опасных рефлексах" администрации Байдена

Пушков рассказал об "опасных рефлексах" администрации Байдена

Создается впечатление, что администрация американского президента Джо Байдена хочет вернуть гегемонию США, но не знает, как этого добиться, написал в... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T09:21

2021-03-22T09:21

2021-03-22T09:21

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дональд трамп

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вашингтон (город)

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Создается впечатление, что администрация американского президента Джо Байдена хочет вернуть гегемонию США, но не знает, как этого добиться, написал в Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.Так, он привел в пример Сирию, которую Соединенные штаты уже бомбили "непонятно зачем". По словам сенатора, у администрации Байдена "опасные рефлексы"."Москву оскорбили — теперь сами выглядят глупо", — напомнил Пушков, добавив, что американские власти хотят запугать и Иран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция заключили с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Однако, в 2018 году президент Соединенных штатов Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Ирана.В 2019 году в Тегеране заявил о поэтапном сокращении обязательств в рамках соглашения. В конце прошлого года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана, а также использовать более мощные центрифуги, выходящие за рамки плана.Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что Вашингтон не будет снимать санкции с Тегерана до полного возвращения Ирана в Совместный всеобъемлющий план действий от 2015 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210320/pushkov-1602137194.html

сирия

вашингтон (город)

иран

сша

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telegram (приложение), дональд трамп, алексей пушков, джо байден, сирия, вашингтон (город), иран, сша, в мире