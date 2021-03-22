МИД: США не поддержали предложение Путина о разговоре с Байденом
13:04 22.03.2021 (обновлено: 15:07 22.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Вашингтоне не поддержали предложение Владимира Путина о проведении разговора с президентом США Джо Байденом в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения двусторонних проблем, заявили в МИД.
"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России В. В. Путина о проведении разговора с президентом США Дж. Байденом 19 или 22 марта с. г. в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности", — говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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В МИД России подчеркнули, что упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях, ответственность за это целиком на США.
Проблема дальнейшего развития отношений между лидерами России и США обострилась в середине прошлой недели, когда Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", дал утвердительный ответ. Он также сказал, что президент России Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.
Путин в четверг отреагировал на слова американского коллеги: он пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. В этом контексте президент России вспомнил известное детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Кроме того, Путин предложил американскому коллеге продолжить дискуссию, но при условии, что она будет проходить в прямом эфире. Он призвал не откладывать разговор "в долгий ящик" и провести его в пятницу, понедельник или "в любое удобное для американской стороны время".