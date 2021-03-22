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Новости Подмосковья
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Число безработных граждан снизилось в Московской области
Число безработных граждан снизилось в Московской области
Уровень безработицы в Московской области за период с февраля текущего года составил 2,65% – этот показатель уменьшился на 0,48 пункта. Работу получили около 20... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:37
2021-03-22T16:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Уровень безработицы в Московской области за период с февраля текущего года составил 2,65% – этот показатель уменьшился на 0,48 пункта. Работу получили около 20 тысяч местных жителей, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства социального развития региона.Глава ведомства Ирина Фаевская отметила, что сейчас 109 881 безработный состоит на учете в службе занятости. Еще в феврале около 130 тысяч жителей значились в этом регистре. В настоящий момент работодатели Подмосковья ищут примерно 30,3 тысячи сотрудников. Также требуется 13,5 тысячи специалистов разных направлений.Наиболее востребованными в регионе являются профессии инженера, полицейского, медицинской сестры и охранника.
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московская область (подмосковье)

Число безработных граждан снизилось в Московской области

16:37 22.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковСотрудницы проекта Департамента труда и социальной защиты населения на ярмарке вакансий
Сотрудницы проекта Департамента труда и социальной защиты населения на ярмарке вакансий - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Уровень безработицы в Московской области за период с февраля текущего года составил 2,65% – этот показатель уменьшился на 0,48 пункта. Работу получили около 20 тысяч местных жителей, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства социального развития региона.
Глава ведомства Ирина Фаевская отметила, что сейчас 109 881 безработный состоит на учете в службе занятости. Еще в феврале около 130 тысяч жителей значились в этом регистре. В настоящий момент работодатели Подмосковья ищут примерно 30,3 тысячи сотрудников. Также требуется 13,5 тысячи специалистов разных направлений.
Наиболее востребованными в регионе являются профессии инженера, полицейского, медицинской сестры и охранника.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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