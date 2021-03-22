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Число безработных граждан снизилось в Московской области

Число безработных граждан снизилось в Московской области

Уровень безработицы в Московской области за период с февраля текущего года составил 2,65% – этот показатель уменьшился на 0,48 пункта. Работу получили около 20... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:37

2021-03-22T16:37

2021-03-22T16:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Уровень безработицы в Московской области за период с февраля текущего года составил 2,65% – этот показатель уменьшился на 0,48 пункта. Работу получили около 20 тысяч местных жителей, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства социального развития региона.Глава ведомства Ирина Фаевская отметила, что сейчас 109 881 безработный состоит на учете в службе занятости. Еще в феврале около 130 тысяч жителей значились в этом регистре. В настоящий момент работодатели Подмосковья ищут примерно 30,3 тысячи сотрудников. Также требуется 13,5 тысячи специалистов разных направлений.Наиболее востребованными в регионе являются профессии инженера, полицейского, медицинской сестры и охранника.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)