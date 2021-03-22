https://ria.ru/20210322/puteshestviya-1602057886.html
Литву, Латвию и Эстонию соединит пешеходная тропа
Литву, Латвию и Эстонию соединит пешеходная тропа
Три прибалтийские республики соединит пешеходная тропа протяженностью более 2141 километр, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T00:38
2021-03-22T00:38
2021-03-22T00:46
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Три прибалтийские республики соединит пешеходная тропа протяженностью более 2141 километр, сообщает Travel and Leisure.Планируется, что она станет частью европейского маршрута для трекинга, протянувшегося по побережью Нидерландов, Германии и Польши.На преодоление пути по Литве, Латвии и Эстонии потребуется от 102 до 114 дней. Маршрут разделен на этапы длиной в 20 километров. Для путешественников, желающих передвигаться не столь много, есть разделение на 50 отрезков, каждый из которых может подойти для однодневного похода.Власти планируют установить вдоль дороги указатели, а также нанести на карту места проживания и близлежащих достопримечательностей.
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туризм, новости - туризм, польша, германия, эстония, латвия, нидерланды, литва
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Три прибалтийские республики соединит пешеходная тропа протяженностью более 2141 километр, сообщает
Travel and Leisure.
Планируется, что она станет частью европейского маршрута для трекинга, протянувшегося по побережью Нидерландов, Германии и Польши.
На преодоление пути по Литве, Латвии и Эстонии потребуется от 102 до 114 дней.
Маршрут разделен на этапы длиной в 20 километров. Для путешественников, желающих передвигаться не столь много, есть разделение на 50 отрезков, каждый из которых может подойти для однодневного похода.
Власти планируют установить вдоль дороги указатели, а также нанести на карту места проживания и близлежащих достопримечательностей.