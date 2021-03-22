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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210322/proekt-1602268471.html
Дегтярев назвал подход к проекту завода под Аяном "неверным"
Дегтярев назвал подход к проекту завода под Аяном "неверным"
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил после прошедшего референдума в преддверии строительства завода по производству метанола под Аяном, что РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T10:42
2021-03-22T10:42
хабаровский край
большой уссурийский (остров)
михаил дегтярев
владивосток
хабаровский край
экономика
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ХАБАРОВСК, 22 мар — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил после прошедшего референдума в преддверии строительства завода по производству метанола под Аяном, что подход инвесторов оказался "стратегически неверным".В воскресенье в Аяно-Майском районе Хабаровского края состоялся референдум по вопросу одобрения реализации комплексного проекта "Аянский газохимический парк". По предварительным итогам голосования, 90,22% жителей высказались "против", сообщил о результатах местный избирком. В списки участников референдума было включено 1574 участника. В течение 10 дней досрочно проголосовали 112 человек или 7,12% от списка. Общая активность участников составила 59,09%.Люди переживают, что строительство проекта негативно отразится в первую очередь на экологии. Кроме того, жители считают, что "здесь будет большой поток иностранцев. В районе всего 1870 человек, а приедут 6 тысяч иностранных рабочих". И даже привлечение на завод российских рабочих ничего не поменяет — проект требует много воды и может отравить реки, по которым поднимается лосось."Нельзя начинать большие проекты, не интересуясь, что об этом думают люди, которые живут на местах. Это стратегически неверный подход. В истории со строительством газохимического парка получилось именно так. Инвестор не шел на контакт с местными жителями. В результате на референдуме в Аяно-Майском районе 90% проголосовавших высказались против строительства метанолового завода на своей территории", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Как подчеркнул глава региона, "именно на это мнение мы будем ориентироваться при принятии дальнейших решений". В то же время он отметил, что "краю нужны инвестиции". Но стандарты должны быть едины: новые рабочие места местному населению, социальная ответственность бизнеса, экологическая безопасность. "Инвестиции ради инвестиций – путь в никуда", - добавил Дегтярев.Также врио губернатора края сказал, что "у людей возникает диссонанс от разницы в подходах к реализации проектов на Большом Уссурийском острове", где китайской стороной, например, экология ставится приоритетом, и строительством китайским инвестором химического комбината в девственно чистом месте России. "Нам нужны ответственные инвесторы, которые будут вести диалог с властями и разговаривать с людьми", - резюмировал он.Ранее на встрече с главой Аяно-Майского района врио губернатора края уже обозначил своё отношение к возможному строительству китайской стороной газохимического комплекса. Дегтярев заявлял, что "такие вопросы не могут решаться вразрез с общественным мнением".Соглашение о строительстве крупнейшего в мире завода метанола было заключено на прошедшем в начале сентября 2019 года во Владивостоке Восточном экономическом форуме между китайской Sherwood Energy ("дочка" Sirius Holding) и Агентством по привлечению инвестиций. В качестве сырья будет использоваться газ месторождений запада Якутии. Проект предполагает возведение промышленного комплекса в 3,5 километра от поселка Аян и строительство газопровода длиной 1,2 тысячи километров и пропускной способностью 20 миллиардов кубометров в год. Оценочная стоимость проекта — 740 миллиардов рублей. Предполагаемая мощность производства — 7,2 миллиона тонн газа в год, или почти 10% мирового производства метанола. Метанол — токсичное вещество, которое используется в производстве лекарств, мебели, топлива, в автопроме, строительстве и так далее.
https://ria.ru/20210318/dalenergomash-1601766807.html
https://ria.ru/20210312/proekt-1600898386.html
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большой уссурийский (остров), михаил дегтярев, владивосток, хабаровский край, экономика

Дегтярев назвал подход к проекту завода под Аяном "неверным"

10:42 22.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ХАБАРОВСК, 22 мар — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил после прошедшего референдума в преддверии строительства завода по производству метанола под Аяном, что подход инвесторов оказался "стратегически неверным".
В воскресенье в Аяно-Майском районе Хабаровского края состоялся референдум по вопросу одобрения реализации комплексного проекта "Аянский газохимический парк". По предварительным итогам голосования, 90,22% жителей высказались "против", сообщил о результатах местный избирком. В списки участников референдума было включено 1574 участника. В течение 10 дней досрочно проголосовали 112 человек или 7,12% от списка. Общая активность участников составила 59,09%.
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Люди переживают, что строительство проекта негативно отразится в первую очередь на экологии. Кроме того, жители считают, что "здесь будет большой поток иностранцев. В районе всего 1870 человек, а приедут 6 тысяч иностранных рабочих". И даже привлечение на завод российских рабочих ничего не поменяет — проект требует много воды и может отравить реки, по которым поднимается лосось.
"Нельзя начинать большие проекты, не интересуясь, что об этом думают люди, которые живут на местах. Это стратегически неверный подход. В истории со строительством газохимического парка получилось именно так. Инвестор не шел на контакт с местными жителями. В результате на референдуме в Аяно-Майском районе 90% проголосовавших высказались против строительства метанолового завода на своей территории", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул глава региона, "именно на это мнение мы будем ориентироваться при принятии дальнейших решений". В то же время он отметил, что "краю нужны инвестиции". Но стандарты должны быть едины: новые рабочие места местному населению, социальная ответственность бизнеса, экологическая безопасность. "Инвестиции ради инвестиций – путь в никуда", - добавил Дегтярев.
Также врио губернатора края сказал, что "у людей возникает диссонанс от разницы в подходах к реализации проектов на Большом Уссурийском острове", где китайской стороной, например, экология ставится приоритетом, и строительством китайским инвестором химического комбината в девственно чистом месте России. "Нам нужны ответственные инвесторы, которые будут вести диалог с властями и разговаривать с людьми", - резюмировал он.
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Ранее на встрече с главой Аяно-Майского района врио губернатора края уже обозначил своё отношение к возможному строительству китайской стороной газохимического комплекса. Дегтярев заявлял, что "такие вопросы не могут решаться вразрез с общественным мнением".
Соглашение о строительстве крупнейшего в мире завода метанола было заключено на прошедшем в начале сентября 2019 года во Владивостоке Восточном экономическом форуме между китайской Sherwood Energy ("дочка" Sirius Holding) и Агентством по привлечению инвестиций. В качестве сырья будет использоваться газ месторождений запада Якутии. Проект предполагает возведение промышленного комплекса в 3,5 километра от поселка Аян и строительство газопровода длиной 1,2 тысячи километров и пропускной способностью 20 миллиардов кубометров в год. Оценочная стоимость проекта — 740 миллиардов рублей. Предполагаемая мощность производства — 7,2 миллиона тонн газа в год, или почти 10% мирового производства метанола. Метанол — токсичное вещество, которое используется в производстве лекарств, мебели, топлива, в автопроме, строительстве и так далее.
 
Хабаровский крайБольшой Уссурийский (остров)Михаил ДегтяревВладивостокХабаровский крайЭкономика
 
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