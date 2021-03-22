https://ria.ru/20210322/prioritet-1602336727.html

Путин рассказал о приоритетах при производстве вакцин

Путин рассказал о приоритетах при производстве вакцин

Российские фармкомпании должны учитывать спрос на вакцины от коронавируса за рубежом, но безусловным приоритетом должны быть внутренние потребности в препарате, РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:45

2021-03-22T15:45

2021-03-22T16:14

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские фармкомпании должны учитывать спрос на вакцины от коронавируса за рубежом, но безусловным приоритетом должны быть внутренние потребности в препарате, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши фармацевтические компании должны учитывать динамику глобального рынка и спрос на нашу вакцину, с его учетом развивать свои мощности. Но подчеркну - безусловным приоритетом, как и прежде, должны быть наши внутренние потребности, обеспечение вакцинами российских граждан", - сказал Путин во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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