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Путин рассказал о приоритетах при производстве вакцин
Путин рассказал о приоритетах при производстве вакцин
Российские фармкомпании должны учитывать спрос на вакцины от коронавируса за рубежом, но безусловным приоритетом должны быть внутренние потребности в препарате, РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:45
2021-03-22T16:14
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владимир путин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские фармкомпании должны учитывать спрос на вакцины от коронавируса за рубежом, но безусловным приоритетом должны быть внутренние потребности в препарате, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши фармацевтические компании должны учитывать динамику глобального рынка и спрос на нашу вакцину, с его учетом развивать свои мощности. Но подчеркну - безусловным приоритетом, как и прежде, должны быть наши внутренние потребности, обеспечение вакцинами российских граждан", - сказал Путин во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин рассказал о приоритетах при производстве вакцин

15:45 22.03.2021 (обновлено: 16:14 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские фармкомпании должны учитывать спрос на вакцины от коронавируса за рубежом, но безусловным приоритетом должны быть внутренние потребности в препарате, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши фармацевтические компании должны учитывать динамику глобального рынка и спрос на нашу вакцину, с его учетом развивать свои мощности. Но подчеркну - безусловным приоритетом, как и прежде, должны быть наши внутренние потребности, обеспечение вакцинами российских граждан", - сказал Путин во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.
 
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