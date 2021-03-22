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В Приднестровье прокомментировали сроки получения вакцины "Спутник V"
В Приднестровье прокомментировали сроки получения вакцины "Спутник V"
Доставка российской вакцины "Спутник V" в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) зависит от позиции Кишинева, заявил председатель Верховного... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T22:14
2021-03-22T22:14
2021-03-22T22:14
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
молдавия
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Доставка российской вакцины "Спутник V" в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) зависит от позиции Кишинева, заявил председатель Верховного совета ПМР Александр Коршунов.В то же время он выразил надежду, что проблема должна быть решена."Я думаю, что этот вопрос должен быть в скорейшем порядке разрешен. И в рамках общей партии, которая будет направлена в Молдову и Приднестровье, мы в скором времени получим вакцину". – отметил Коршунов.По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 37 364 приднестровцев, скончался 799 инфицированный, 32 370 выздоровели.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, молдавия, в мире
ТИРАСПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости.
Доставка российской вакцины "Спутник V" в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) зависит от позиции Кишинева
, заявил председатель Верховного совета ПМР Александр Коршунов
.
"Решение по квоте для Приднестровья по выделению нам вакцины принято. Но когда ее смогут доставить нам? Здесь вопрос упирается в то, что есть еще взаимоотношения РФ с Республикой Молдовой. Там вопрос по вакцинации российской вакциной "Спутник V" еще не разрешен полностью. Какие-то технические моменты мешают решить положительно вопрос по доставке этой вакцины именно в Молдову", - приводит пресс-служба парламента слова Коршунова.
В то же время он выразил надежду, что проблема должна быть решена.
"Я думаю, что этот вопрос должен быть в скорейшем порядке разрешен. И в рамках общей партии, которая будет направлена в Молдову и Приднестровье, мы в скором времени получим вакцину". – отметил Коршунов.
По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 37 364 приднестровцев, скончался 799 инфицированный, 32 370 выздоровели.