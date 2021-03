https://ria.ru/20210322/premiya-1602302681.html

RT вышел в финал в 14 номинациях премии Shorty Awards

2021-03-22T14:09

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Телеканал RT вышел в финал в 14 категориях Shorty Awards, вручаемой за достижения в социальных сетях.На высшую награду претендуют проекты RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также видеоагентство Ruptly и соцмедиапроекты Maffick и Redfish. Работы RT также будут бороться за звание лучших в зрительском голосовании, которое продлится до 31 марта на сайте премии.Так, в категории "Локальная кампания" (Local Campaign) и "Образование" (Education) в финал вышел документальный проект RT #СтраницыПобеды. Он рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.В категориях "Социальная кампания" (Social Good Campaign), "Художественное руководство" (Art Direction), "Лучшее использование Instagram" (Best Use of Instagram), "Лучшее использование сториз в Instagram" (Best Use of Instagram Stories) и "Повествование" (Storytelling) представлен проект RT "Бесконечное письмо", сочетающий строки фронтовых писем и иллюстрации к ним.Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" стала финалистом в номинациях "Виртуальная реальность" (Virtual Reality), "Короткое видео" (Short Form Video) и "Анимация" (Animations). В проекте представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.Также финалистом, претендующим на победу в категории "Изображения" (Images), стала серия анимированных фотографий времен войны "Ожившие кадры", созданная в рамках проекта #СтраницыПобеды.В категории "Освещение события в прямом эфире" (Live Event Coverage) в финал вышло международное мультимедийное видеоагентство телеканала RT Ruptly.Медиаплатформа Redfish, входящая в структуру Ruptly, номинирована в категории "Лучшее использование видео в Instagram" (Best Use of Instagram Video). Команда Redfish проводит собственные расследования и создаёт короткометражные документальные ленты, посвящённые социально-экономическим проблемам.Соцмедиапроект Ruptly Waste-Ed (Maffick) — финалист в категории "Присутствие в Instagram" (Instagram Presence).Shorty Awards — престижная ежегодная премия в области продвижения в социальных сетях. В 2021 году премия вручается в 13-й раз. Победители будут известны в апреле.

