RT вышел в финал в 14 номинациях премии Shorty Awards
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Телеканал RT вышел в финал в 14 категориях Shorty Awards, вручаемой за достижения в социальных сетях.
На высшую награду претендуют проекты RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также видеоагентство Ruptly и соцмедиапроекты Maffick и Redfish. Работы RT также будут бороться за звание лучших в зрительском голосовании, которое продлится до 31 марта на сайте премии.
17 марта, 14:41Документальные фильмы RT стали доступны на платформе Premier
Так, в категории "Локальная кампания" (Local Campaign) и "Образование" (Education) в финал вышел документальный проект RT #СтраницыПобеды. Он рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.
В категориях "Социальная кампания" (Social Good Campaign), "Художественное руководство" (Art Direction), "Лучшее использование Instagram" (Best Use of Instagram), "Лучшее использование сториз в Instagram" (Best Use of Instagram Stories) и "Повествование" (Storytelling) представлен проект RT "Бесконечное письмо", сочетающий строки фронтовых писем и иллюстрации к ним.
Офис телеканала RT в Москве
Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" стала финалистом в номинациях "Виртуальная реальность" (Virtual Reality), "Короткое видео" (Short Form Video) и "Анимация" (Animations). В проекте представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.
Также финалистом, претендующим на победу в категории "Изображения" (Images), стала серия анимированных фотографий времен войны "Ожившие кадры", созданная в рамках проекта #СтраницыПобеды.
В категории "Освещение события в прямом эфире" (Live Event Coverage) в финал вышло международное мультимедийное видеоагентство телеканала RT Ruptly.
12 марта, 15:55RT стал лучшим диджитал-брендом по версии АКАР за 2020 год
Медиаплатформа Redfish, входящая в структуру Ruptly, номинирована в категории "Лучшее использование видео в Instagram" (Best Use of Instagram Video). Команда Redfish проводит собственные расследования и создаёт короткометражные документальные ленты, посвящённые социально-экономическим проблемам.
Соцмедиапроект Ruptly Waste-Ed (Maffick) — финалист в категории "Присутствие в Instagram" (Instagram Presence).
18 февраля, 20:50Креативный директор RT стал членом жюри фестиваля The One Show 2021
Shorty Awards — престижная ежегодная премия в области продвижения в социальных сетях. В 2021 году премия вручается в 13-й раз. Победители будут известны в апреле.