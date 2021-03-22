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RT вышел в финал в 14 номинациях премии Shorty Awards
RT вышел в финал в 14 номинациях премии Shorty Awards
Телеканал RT вышел в финал в 14 категориях Shorty Awards, вручаемой за достижения в социальных сетях. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:09
2021-03-22T14:09
россия
телеканал rt
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Телеканал RT вышел в финал в 14 категориях Shorty Awards, вручаемой за достижения в социальных сетях.На высшую награду претендуют проекты RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также видеоагентство Ruptly и соцмедиапроекты Maffick и Redfish. Работы RT также будут бороться за звание лучших в зрительском голосовании, которое продлится до 31 марта на сайте премии.Так, в категории "Локальная кампания" (Local Campaign) и "Образование" (Education) в финал вышел документальный проект RT #СтраницыПобеды. Он рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.В категориях "Социальная кампания" (Social Good Campaign), "Художественное руководство" (Art Direction), "Лучшее использование Instagram" (Best Use of Instagram), "Лучшее использование сториз в Instagram" (Best Use of Instagram Stories) и "Повествование" (Storytelling) представлен проект RT "Бесконечное письмо", сочетающий строки фронтовых писем и иллюстрации к ним.Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" стала финалистом в номинациях "Виртуальная реальность" (Virtual Reality), "Короткое видео" (Short Form Video) и "Анимация" (Animations). В проекте представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.Также финалистом, претендующим на победу в категории "Изображения" (Images), стала серия анимированных фотографий времен войны "Ожившие кадры", созданная в рамках проекта #СтраницыПобеды.В категории "Освещение события в прямом эфире" (Live Event Coverage) в финал вышло международное мультимедийное видеоагентство телеканала RT Ruptly.Медиаплатформа Redfish, входящая в структуру Ruptly, номинирована в категории "Лучшее использование видео в Instagram" (Best Use of Instagram Video). Команда Redfish проводит собственные расследования и создаёт короткометражные документальные ленты, посвящённые социально-экономическим проблемам.Соцмедиапроект Ruptly Waste-Ed (Maffick) — финалист в категории "Присутствие в Instagram" (Instagram Presence).Shorty Awards — престижная ежегодная премия в области продвижения в социальных сетях. В 2021 году премия вручается в 13-й раз. Победители будут известны в апреле.
https://ria.ru/20210317/premier-1601650036.html
https://ria.ru/20210312/reyting-1600950502.html
https://ria.ru/20210218/zhyuri-1598091952.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, телеканал rt

RT вышел в финал в 14 номинациях премии Shorty Awards

14:09 22.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтудия телеканала RT в Москве
Студия телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Телеканал RT вышел в финал в 14 категориях Shorty Awards, вручаемой за достижения в социальных сетях.
На высшую награду претендуют проекты RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также видеоагентство Ruptly и соцмедиапроекты Maffick и Redfish. Работы RT также будут бороться за звание лучших в зрительском голосовании, которое продлится до 31 марта на сайте премии.
Логотип RT - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 14:41
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Так, в категории "Локальная кампания" (Local Campaign) и "Образование" (Education) в финал вышел документальный проект RT #СтраницыПобеды. Он рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.
В категориях "Социальная кампания" (Social Good Campaign), "Художественное руководство" (Art Direction), "Лучшее использование Instagram" (Best Use of Instagram), "Лучшее использование сториз в Instagram" (Best Use of Instagram Stories) и "Повествование" (Storytelling) представлен проект RT "Бесконечное письмо", сочетающий строки фронтовых писем и иллюстрации к ним.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT в Москве
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Офис телеканала RT в Москве
Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" стала финалистом в номинациях "Виртуальная реальность" (Virtual Reality), "Короткое видео" (Short Form Video) и "Анимация" (Animations). В проекте представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.
Также финалистом, претендующим на победу в категории "Изображения" (Images), стала серия анимированных фотографий времен войны "Ожившие кадры", созданная в рамках проекта #СтраницыПобеды.
В категории "Освещение события в прямом эфире" (Live Event Coverage) в финал вышло международное мультимедийное видеоагентство телеканала RT Ruptly.
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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RT стал лучшим диджитал-брендом по версии АКАР за 2020 год
Медиаплатформа Redfish, входящая в структуру Ruptly, номинирована в категории "Лучшее использование видео в Instagram" (Best Use of Instagram Video). Команда Redfish проводит собственные расследования и создаёт короткометражные документальные ленты, посвящённые социально-экономическим проблемам.
Соцмедиапроект Ruptly Waste-Ed (Maffick) — финалист в категории "Присутствие в Instagram" (Instagram Presence).
Руководитель интернет-редакции RT Кирилл Карнович-Валуа - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 20:50
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Shorty Awards — престижная ежегодная премия в области продвижения в социальных сетях. В 2021 году премия вручается в 13-й раз. Победители будут известны в апреле.
 
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