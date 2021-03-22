https://ria.ru/20210322/pozhar-1602261673.html
В Красноярском крае задержали фигуранта дела о гибели детей при пожаре
В Красноярском крае задержали фигуранта дела о гибели детей при пожаре
Следователи задержали второго фигуранта дела о халатности, повлекшей смерть четверых детей при пожаре в многоквартирном доме в Лесосибирске Красноярского края,... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T10:01
2021-03-22T10:01
2021-03-22T10:01
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
лесосибирск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости. Следователи задержали второго фигуранта дела о халатности, повлекшей смерть четверых детей при пожаре в многоквартирном доме в Лесосибирске Красноярского края, сообщили журналистам в региональном ГСУСК.В среду в Лесосибирске при пожаре в 18-квартирном деревянном доме погибли четверо детей в возрасте от 2 до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы. Следователи не исключают, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным МЧС, в квартире не было установлено пожарных извещателей, хотя семья их получала. В рамках уголовного дела суд в Лесосибирске отправил под домашний арест главу управления горхозяйства Лесосибирска."В ходе расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть четверых детей в результате пожара, двоим фигурантам предъявлено обвинение. Директору муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства" и руководителю отдела ЖКХ этого учреждения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении СУСК.В пресс-службе отмечают, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения и второму обвиняемому - руководителю отдела ЖКХ.Как считает следствие, в марте 2020 года двухкомнатная квартира в деревянном многоквартирном жилом доме перешла в собственность муниципалитета, и обеспечение ее сохранности согласно должностным обязанностям было возложено на руководителя управления городского хозяйства и его подчиненного - руководителя отдела ЖКХ. В обязанности обоих входили организация содержания муниципальной квартиры и контроль за законностью проживания в ней граждан."В то же время обвиняемые возложенные на них обязанности по проверке жилого помещения не осуществили, мер по выселению самовольно вселившейся туда семьи не приняли", - сообщает следствие.
https://ria.ru/20210320/pozhar-1602142280.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, лесосибирск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости.
Следователи задержали второго фигуранта дела о халатности, повлекшей смерть четверых детей при пожаре в многоквартирном доме в Лесосибирске Красноярского края
, сообщили журналистам в региональном ГСУСК.
В среду в Лесосибирске при пожаре в 18-квартирном деревянном доме погибли четверо детей в возрасте от 2 до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы. Следователи не исключают, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным МЧС
, в квартире не было установлено пожарных извещателей, хотя семья их получала. В рамках уголовного дела суд в Лесосибирске отправил под домашний арест главу управления горхозяйства Лесосибирска.
"В ходе расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть четверых детей в результате пожара, двоим фигурантам предъявлено обвинение. Директору муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства" и руководителю отдела ЖКХ этого учреждения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении СУСК.
В пресс-службе отмечают, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения и второму обвиняемому - руководителю отдела ЖКХ.
Как считает следствие, в марте 2020 года двухкомнатная квартира в деревянном многоквартирном жилом доме перешла в собственность муниципалитета, и обеспечение ее сохранности согласно должностным обязанностям было возложено на руководителя управления городского хозяйства и его подчиненного - руководителя отдела ЖКХ. В обязанности обоих входили организация содержания муниципальной квартиры и контроль за законностью проживания в ней граждан.
"В то же время обвиняемые возложенные на них обязанности по проверке жилого помещения не осуществили, мер по выселению самовольно вселившейся туда семьи не приняли", - сообщает следствие.