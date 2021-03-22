https://ria.ru/20210322/postkovid-1602164316.html

Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России

Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России

Борьба с постковидным синдромом выходит для российских врачей на первое место, заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T04:12

2021-03-22T04:12

2021-03-22T12:56

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Борьба с постковидным синдромом выходит для российских врачей на первое место, заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.Среди признаков постковидного синдрома медики выделяют затрудненное дыхание, слабость, изменение вкусовых ощущений. Перенесшие инфекцию люди могут довольно долго страдать от ее последствий — по словам Водовозова, характерный комплекс симптомов испытывают до четверти переболевших COVID-19.Специалисты обратили внимание на этот синдром еще в середине прошлого года. Но тогда боролись прежде всего с самим COVID-19, и лишь по мере снижения заболеваемости вопрос о методах лечения постковидного синдрома стал выходить на первый план, отметил врач."Примерно 10-25 процентов переболевших еще некоторое время сталкиваются примерно с 20 симптомами постковидного синдрома", — уточнил он.По его словам, сейчас появляется много недостоверной и некачественной информации о способах преодоления этого состояния, но неправильное лечение может серьезно навредить пациенту.Он предостерег от самолечения и призвал действовать грамотно и осторожно. С признаками постковидного синдрома следует обратиться к специалисту. Самостоятельно пациент может справиться только тогда, когда симптомы выражены слабо. В любом случае информацию о том, как вернуться к нормальной жизни после COVID-19, следует брать из достоверных источников, подчеркнул собеседник радио."Если есть такая возможность, то можно скачать рекомендации Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения. Они сделаны для людей, перенесших ковид. Они есть и на русском языке", — посоветовал Водовозов.

https://ria.ru/20210313/vesna-1601047032.html

https://ria.ru/20210313/pokhudenie-1601033049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей водовозов, здоровье, медицина, общество