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Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России
Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России
Борьба с постковидным синдромом выходит для российских врачей на первое место, заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T04:12
2021-03-22T12:56
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россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Борьба с постковидным синдромом выходит для российских врачей на первое место, заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.Среди признаков постковидного синдрома медики выделяют затрудненное дыхание, слабость, изменение вкусовых ощущений. Перенесшие инфекцию люди могут довольно долго страдать от ее последствий — по словам Водовозова, характерный комплекс симптомов испытывают до четверти переболевших COVID-19.Специалисты обратили внимание на этот синдром еще в середине прошлого года. Но тогда боролись прежде всего с самим COVID-19, и лишь по мере снижения заболеваемости вопрос о методах лечения постковидного синдрома стал выходить на первый план, отметил врач."Примерно 10-25 процентов переболевших еще некоторое время сталкиваются примерно с 20 симптомами постковидного синдрома", — уточнил он.По его словам, сейчас появляется много недостоверной и некачественной информации о способах преодоления этого состояния, но неправильное лечение может серьезно навредить пациенту.Он предостерег от самолечения и призвал действовать грамотно и осторожно. С признаками постковидного синдрома следует обратиться к специалисту. Самостоятельно пациент может справиться только тогда, когда симптомы выражены слабо. В любом случае информацию о том, как вернуться к нормальной жизни после COVID-19, следует брать из достоверных источников, подчеркнул собеседник радио."Если есть такая возможность, то можно скачать рекомендации Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения. Они сделаны для людей, перенесших ковид. Они есть и на русском языке", — посоветовал Водовозов.
https://ria.ru/20210313/vesna-1601047032.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей водовозов, здоровье, медицина, общество

Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России

04:12 22.03.2021 (обновлено: 12:56 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент
Медицинские работники и пациент - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Борьба с постковидным синдромом выходит для российских врачей на первое место, заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
Среди признаков постковидного синдрома медики выделяют затрудненное дыхание, слабость, изменение вкусовых ощущений. Перенесшие инфекцию люди могут довольно долго страдать от ее последствий — по словам Водовозова, характерный комплекс симптомов испытывают до четверти переболевших COVID-19.
Специалисты обратили внимание на этот синдром еще в середине прошлого года. Но тогда боролись прежде всего с самим COVID-19, и лишь по мере снижения заболеваемости вопрос о методах лечения постковидного синдрома стал выходить на первый план, отметил врач.
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"Примерно 10-25 процентов переболевших еще некоторое время сталкиваются примерно с 20 симптомами постковидного синдрома", — уточнил он.
По его словам, сейчас появляется много недостоверной и некачественной информации о способах преодоления этого состояния, но неправильное лечение может серьезно навредить пациенту.

"Например, говорят, что надо разрабатывать легкие, надувая шарики. Этого делать категорически нельзя. Так можно нанести даже больший вред, чем нанесло заболевание", — рассказал Водовозов.

Он предостерег от самолечения и призвал действовать грамотно и осторожно. С признаками постковидного синдрома следует обратиться к специалисту. Самостоятельно пациент может справиться только тогда, когда симптомы выражены слабо. В любом случае информацию о том, как вернуться к нормальной жизни после COVID-19, следует брать из достоверных источников, подчеркнул собеседник радио.
"Если есть такая возможность, то можно скачать рекомендации Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения. Они сделаны для людей, перенесших ковид. Они есть и на русском языке", — посоветовал Водовозов.
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