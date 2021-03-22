https://ria.ru/20210322/posolstvo-1602353996.html

Посольство России назвало высылку дипломатов из Болгарии безосновательной

Посольство России назвало высылку дипломатов из Болгарии безосновательной

Высылка российских дипломатов из Болгарии безосновательна, этот демарш не поможет конструктивному диалогу, российская сторона сохраняет за собой право на... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:58

2021-03-22T16:58

2021-03-22T17:13

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Болгарии безосновательна, этот демарш не поможет конструктивному диалогу, российская сторона сохраняет за собой право на ответные меры, сообщает посольство в Софии.В 2020 году Болгария уже высылала неоднократно российских дипломатов по подозрению в "шпионаже". Так, например, в январе София объявила двух сотрудников дипведомства персонами нон грата, не предоставив никаких доказательств того, что они на территории страны вели какую-либо деятельность, несовместимую с их статусом. Кроме того, два российских дипломата были высланы из страны в сентябре, еще один сотрудник - в декабре из-за подозрения в шпионаже.Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, служащим минобороны и сотрудникам военной разведки, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятерых подозреваемых изначально поместили под стражу на 72 часа, одного отпустили под залог.Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил журналистам, что Россия ответит на возможную высылку своих дипломатов из Болгарии, если София примет такой шаг.

https://ria.ru/20210322/nato-1602330948.html

https://ria.ru/20210322/shpionazh-1602254015.html

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александр грушко, россия, болгария, в мире