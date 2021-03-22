Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210322/posolstvo-1602353996.html
Посольство России назвало высылку дипломатов из Болгарии безосновательной
Посольство России назвало высылку дипломатов из Болгарии безосновательной
Высылка российских дипломатов из Болгарии безосновательна, этот демарш не поможет конструктивному диалогу, российская сторона сохраняет за собой право на... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:58
2021-03-22T17:13
александр грушко
россия
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/135088/73/1350887369_156:291:2000:1328_1920x0_80_0_0_991d9343d7f3845204b52a9e58d0d74f.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Болгарии безосновательна, этот демарш не поможет конструктивному диалогу, российская сторона сохраняет за собой право на ответные меры, сообщает посольство в Софии.В 2020 году Болгария уже высылала неоднократно российских дипломатов по подозрению в "шпионаже". Так, например, в январе София объявила двух сотрудников дипведомства персонами нон грата, не предоставив никаких доказательств того, что они на территории страны вели какую-либо деятельность, несовместимую с их статусом. Кроме того, два российских дипломата были высланы из страны в сентябре, еще один сотрудник - в декабре из-за подозрения в шпионаже.Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, служащим минобороны и сотрудникам военной разведки, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятерых подозреваемых изначально поместили под стражу на 72 часа, одного отпустили под залог.Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил журналистам, что Россия ответит на возможную высылку своих дипломатов из Болгарии, если София примет такой шаг.
https://ria.ru/20210322/nato-1602330948.html
https://ria.ru/20210322/shpionazh-1602254015.html
россия
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/135088/73/1350887369_492:396:1735:1328_1920x0_80_0_0_9b60b7a1075c357af2e47d3c2c7764ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр грушко, россия, болгария, в мире

Посольство России назвало высылку дипломатов из Болгарии безосновательной

16:58 22.03.2021 (обновлено: 17:13 22.03.2021)
 
© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Fotolia / Astrug
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Болгарии безосновательна, этот демарш не поможет конструктивному диалогу, российская сторона сохраняет за собой право на ответные меры, сообщает посольство в Софии.

"Двадцать второго марта с.г. МИД Республики Болгария объявило двух дипломатов Посольства Российской Федерации в Софии "персона нон грата". С сожалением вынуждены констатировать, что этот очередной безосновательный демарш болгарских властей не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога. Российская сторона сохраняет за собой право на ответные меры", - говорится в сообщении, опубликованном на аккаунте дипведомства в Facebook.

В 2020 году Болгария уже высылала неоднократно российских дипломатов по подозрению в "шпионаже". Так, например, в январе София объявила двух сотрудников дипведомства персонами нон грата, не предоставив никаких доказательств того, что они на территории страны вели какую-либо деятельность, несовместимую с их статусом. Кроме того, два российских дипломата были высланы из страны в сентябре, еще один сотрудник - в декабре из-за подозрения в шпионаже.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 15:22
В НАТО прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, служащим минобороны и сотрудникам военной разведки, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятерых подозреваемых изначально поместили под стражу на 72 часа, одного отпустили под залог.
Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил журналистам, что Россия ответит на возможную высылку своих дипломатов из Болгарии, если София примет такой шаг.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 08:40
В Болгарии оставили под стражей подозреваемых в шпионаже в пользу России
 
Александр ГрушкоРоссияБолгарияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Германии продлили карантин
04:58В Хабаровском крае более 300 тысяч жителей будут меньше платить за тепло
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
Лента новостейМолния