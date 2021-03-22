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В Польше отказались объяснить запрет на въезд в ЕС журналисту ВГТРК
В Польше отказались объяснить запрет на въезд в ЕС журналисту ВГТРК
Управление по делам иностранцев Польши отказалось пояснить РИА Новости причины запрета въезда в страны шенгенского соглашения журналисту ВГТРК Евгению... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:58
2021-03-22T17:58
вгтрк
евросоюз
польша
в мире
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ВАРШАВА, 22 мар - РИА Новости. Управление по делам иностранцев Польши отказалось пояснить РИА Новости причины запрета въезда в страны шенгенского соглашения журналисту ВГТРК Евгению Решетневу.Ранее сообщалось, что по запросу главы Службы военной контрразведки Польши специальному корреспонденту ВГТРК Евгению Решетневу запрещен въезд на территорию Польши на пять лет, а также всех государств Шенгенского соглашения – сроком на три года. По утверждению спецслужб, Решетнев "вел деятельность, выходящую за рамки работы журналиста". Это не первый случай такого рода бездоказательного обвинения российских журналистов. Ранее с похожими формулировками выдворяли из Польши журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова, никаких доказательств его вины не представили.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает данное решение "в качестве очередного примера нарушения польскими властями шенгенского законодательства Евросоюза для сведения счетов с неугодными гражданами России".
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вгтрк, евросоюз, польша, в мире

В Польше отказались объяснить запрет на въезд в ЕС журналисту ВГТРК

17:58 22.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоДворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАРШАВА, 22 мар - РИА Новости. Управление по делам иностранцев Польши отказалось пояснить РИА Новости причины запрета въезда в страны шенгенского соглашения журналисту ВГТРК Евгению Решетневу.
Ранее сообщалось, что по запросу главы Службы военной контрразведки Польши специальному корреспонденту ВГТРК Евгению Решетневу запрещен въезд на территорию Польши на пять лет, а также всех государств Шенгенского соглашения – сроком на три года. По утверждению спецслужб, Решетнев "вел деятельность, выходящую за рамки работы журналиста". Это не первый случай такого рода бездоказательного обвинения российских журналистов. Ранее с похожими формулировками выдворяли из Польши журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова, никаких доказательств его вины не представили.

"Информация о конкретных лицах, включенных в список иностранцев, нахождение которых на территории Польши нежелательно, может быть предоставлена соответствующим государственным органам или самим иностранцам и их представителям", - говорится в ответе управления по делам иностранцев на запрос РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает данное решение "в качестве очередного примера нарушения польскими властями шенгенского законодательства Евросоюза для сведения счетов с неугодными гражданами России".
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 20:09Медиавойны
МИД обвинил Польшу в гонениях на российских журналистов
 
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