https://ria.ru/20210322/pogoda-1602246697.html

Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло

Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с "Российской газетой", когда на европейской территории страны установится теплая погода. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T05:26

2021-03-22T05:26

2021-03-22T12:56

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с "Российской газетой", когда на европейской территории страны установится теплая погода.По словам метеоролога, повышение температур начнется уже в ближайший четверг. К концу недели ожидается потепление днем до плюс девяти градусов. Но ночью, как отметил специалист, еще будет подмораживать.Глава Гидрометцентра прогнозирует, что снег будет таять еще долго. Так, в сельской местности он будет лежать даже в начале апреля. В Москве снег сойдет быстрее.Вильфанд добавил, что в первой половине этой недели будет еще умеренно прохладно. Ночью возможны заморозки до шести градусов ниже нуля.

https://ria.ru/20210315/plokho-1601038377.html

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2021

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество