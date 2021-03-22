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Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с "Российской газетой", когда на европейской территории страны установится теплая погода. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T05:26
2021-03-22T12:56
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с "Российской газетой", когда на европейской территории страны установится теплая погода.По словам метеоролога, повышение температур начнется уже в ближайший четверг. К концу недели ожидается потепление днем до плюс девяти градусов. Но ночью, как отметил специалист, еще будет подмораживать.Глава Гидрометцентра прогнозирует, что снег будет таять еще долго. Так, в сельской местности он будет лежать даже в начале апреля. В Москве снег сойдет быстрее.Вильфанд добавил, что в первой половине этой недели будет еще умеренно прохладно. Ночью возможны заморозки до шести градусов ниже нуля.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло

05:26 22.03.2021 (обновлено: 12:56 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с "Российской газетой", когда на европейской территории страны установится теплая погода.
По словам метеоролога, повышение температур начнется уже в ближайший четверг. К концу недели ожидается потепление днем до плюс девяти градусов. Но ночью, как отметил специалист, еще будет подмораживать.

"Буквально сегодня уточнили, что апрель в европейской части ожидается теплым", — рассказал Вильфанд.

Глава Гидрометцентра прогнозирует, что снег будет таять еще долго. Так, в сельской местности он будет лежать даже в начале апреля. В Москве снег сойдет быстрее.
"Весна идет. Да, довольно вяло в этом году. Не взрывная, не радостная, как многие ждут. Но в этом нет ничего необычного. Март у нас в России больше зимний месяц. Просто мы немного об этом забыли в последние теплые годы", — отметил метеоролог.
Вильфанд добавил, что в первой половине этой недели будет еще умеренно прохладно. Ночью возможны заморозки до шести градусов ниже нуля.
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РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
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