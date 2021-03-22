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Брэд Питт "убит горем" из-за обвинений Анджелины Джоли, пишут СМИ
Брэд Питт "убит горем" из-за обвинений Анджелины Джоли, пишут СМИ
Американский актер Брэд Питт очень расстроен тем, что Анджелина Джоли намерена представить в суде доказательства бытового насилия со стороны бывшего супруга в... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:09
2021-03-22T18:09
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анджелина джоли (войт)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Американский актер Брэд Питт очень расстроен тем, что Анджелина Джоли намерена представить в суде доказательства бытового насилия со стороны бывшего супруга в деле об опеке над их детьми, сообщает PageSix.Голливудская пара официально разведена, но актеры все еще борются за опеку над своими детьми. Инсайдер подчеркнул: ради того, чтобы остаться с бывшей женой в хороших отношениях и иметь возможность общаться с сыновьями и дочками, лауреат премии "Оскар" исправил свои "прошлые ошибки".Инсайдер добавил, что Брэда Питта никогда не арестовывали и не обвиняли в совершении каких-либо правонарушений во время его брака с Анджелиной Джоли. На протяжении их отношений в полицию не поступило ни одного обращения о супружеском насилии, включая инцидент, произошедший на борту самолета в 2016 году.Тогда, как писали СМИ, актер поругался со старшим сыном Мэддоксом и якобы даже ударил его. Считается, что это и стало ключевой причиной развода самой красивой пары Голливуда.По его словам, актер сейчас чувствует, что дистанция между ним и детьми стала еще больше. "Он опустошен этим", — отметил источник.Джоли и Питт расстались в 2016 году после двух лет брака и почти десяти лет отношений.
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стиль жизни, развод, голливуд, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт)

Брэд Питт "убит горем" из-за обвинений Анджелины Джоли, пишут СМИ

18:09 22.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале
Актер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Американский актер Брэд Питт очень расстроен тем, что Анджелина Джоли намерена представить в суде доказательства бытового насилия со стороны бывшего супруга в деле об опеке над их детьми, сообщает PageSix.

"Брэд убит горем из-за того, что Анджелина пошла по такому пути", — прокомментировал эту информацию источник издания.

Голливудская пара официально разведена, но актеры все еще борются за опеку над своими детьми. Инсайдер подчеркнул: ради того, чтобы остаться с бывшей женой в хороших отношениях и иметь возможность общаться с сыновьями и дочками, лауреат премии "Оскар" исправил свои "прошлые ошибки".

"Он взял на себя ответственность за свои действия, — сообщил источник. — Например, бросил пить".

Инсайдер добавил, что Брэда Питта никогда не арестовывали и не обвиняли в совершении каких-либо правонарушений во время его брака с Анджелиной Джоли. На протяжении их отношений в полицию не поступило ни одного обращения о супружеском насилии, включая инцидент, произошедший на борту самолета в 2016 году.
Тогда, как писали СМИ, актер поругался со старшим сыном Мэддоксом и якобы даже ударил его. Считается, что это и стало ключевой причиной развода самой красивой пары Голливуда.

"Брэд и его адвокаты ни разу не нападали на Анджелину. Но его представители считают, что эта утечка была рассчитана на то, чтобы повлиять на общественное мнение до завершения судебного процесса", — высказался инсайдер.

По его словам, актер сейчас чувствует, что дистанция между ним и детьми стала еще больше. "Он опустошен этим", — отметил источник.
Джоли и Питт расстались в 2016 году после двух лет брака и почти десяти лет отношений.
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