https://ria.ru/20210322/pavodok-1602323074.html

Подтопления из-за весеннего паводка угрожают жителям 33 регионов

Подтопления из-за весеннего паводка угрожают жителям 33 регионов

Высокий риск подтопления жилых домов и объектов инфраструктуры в результате развития весеннего половодья прогнозируется на территории более 30 регионов шести... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:48

2021-03-22T14:48

2021-03-22T14:48

внии гочс

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Высокий риск подтопления жилых домов и объектов инфраструктуры в результате развития весеннего половодья прогнозируется на территории более 30 регионов шести федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Исходя из складывающейся гидрометеорологической обстановки при общем развитии весеннего половодья, выпадения обильных осадков и формирования заторов льда, специалисты ВНИИ ГОЧС прогнозируют высокую вероятность подтопления пониженных участков местности, объектов инфраструктуры и жилых домов в 33 субъектах России (ДФО - 5 субъектов, СФО - 9, ПФО - 8, ЦФО - 5, УрФО и СЗФО - по 3 субъекта", - говорится в сообщении на официальном сайте института.Эксперты института отмечают, что в настоящее время гидрологическая обстановка в регионах России стабильная. "Продолжается разрушение ледяного покрова на реках Псковской, Новгородской, Ленинградской, Сахалинской областей, Приморского края и на некоторых реках бассейнов Дона и Днепра", - информирует ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20210322/pavodok-1602246886.html

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внии гочс, россия, общество