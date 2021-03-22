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Подтопления из-за весеннего паводка угрожают жителям 33 регионов
Подтопления из-за весеннего паводка угрожают жителям 33 регионов
Высокий риск подтопления жилых домов и объектов инфраструктуры в результате развития весеннего половодья прогнозируется на территории более 30 регионов шести... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:48
2021-03-22T14:48
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Высокий риск подтопления жилых домов и объектов инфраструктуры в результате развития весеннего половодья прогнозируется на территории более 30 регионов шести федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Исходя из складывающейся гидрометеорологической обстановки при общем развитии весеннего половодья, выпадения обильных осадков и формирования заторов льда, специалисты ВНИИ ГОЧС прогнозируют высокую вероятность подтопления пониженных участков местности, объектов инфраструктуры и жилых домов в 33 субъектах России (ДФО - 5 субъектов, СФО - 9, ПФО - 8, ЦФО - 5, УрФО и СЗФО - по 3 субъекта", - говорится в сообщении на официальном сайте института.Эксперты института отмечают, что в настоящее время гидрологическая обстановка в регионах России стабильная. "Продолжается разрушение ледяного покрова на реках Псковской, Новгородской, Ленинградской, Сахалинской областей, Приморского края и на некоторых реках бассейнов Дона и Днепра", - информирует ВНИИ ГОЧС.
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внии гочс, россия, общество

Подтопления из-за весеннего паводка угрожают жителям 33 регионов

14:48 22.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЧастный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Высокий риск подтопления жилых домов и объектов инфраструктуры в результате развития весеннего половодья прогнозируется на территории более 30 регионов шести федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Исходя из складывающейся гидрометеорологической обстановки при общем развитии весеннего половодья, выпадения обильных осадков и формирования заторов льда, специалисты ВНИИ ГОЧС прогнозируют высокую вероятность подтопления пониженных участков местности, объектов инфраструктуры и жилых домов в 33 субъектах России (ДФО - 5 субъектов, СФО - 9, ПФО - 8, ЦФО - 5, УрФО и СЗФО - по 3 субъекта", - говорится в сообщении на официальном сайте института.
Эксперты института отмечают, что в настоящее время гидрологическая обстановка в регионах России стабильная. "Продолжается разрушение ледяного покрова на реках Псковской, Новгородской, Ленинградской, Сахалинской областей, Приморского края и на некоторых реках бассейнов Дона и Днепра", - информирует ВНИИ ГОЧС.
Затопленный двор жилого дома - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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