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МЧС рассказало, в каких регионах начнется весенний паводок
МЧС рассказало, в каких регионах начнется весенний паводок
На юге России уже начали принимать меры, чтобы снизить возможные последствия весеннего паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T05:30
2021-03-22T09:03
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На юге России уже начали принимать меры, чтобы снизить возможные последствия весеннего паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.В МЧС отметили, что на развитие паводковой ситуации оказывают влияние увлажненность и глубина промерзания почвы, накопление воды в снеге, толщина льда на реках. С учетом этого определены регионы, требующие особого внимания. Ведомство ведет регулярный мониторинг по всем рекам Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и северо-западной части России. Кроме того, специалисты ведут работы по созданию берегоукрепительных сооружений, готовят средства для ликвидаций последствий возможных чрезвычайных ситуаций.В МЧС добавили, что с 10 апреля в Якутии возобновит работу мобильный приемо-передающий комплекс дистанционного зондирования Земли, с помощью которого будет вестись прогнозирование наводнений и мониторинг пожарной обстановки.
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республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

МЧС рассказало, в каких регионах начнется весенний паводок

05:30 22.03.2021 (обновлено: 09:03 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкЗатопленный двор жилого дома
Затопленный двор жилого дома - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На юге России уже начали принимать меры, чтобы снизить возможные последствия весеннего паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

"Ежегодно весенний паводок начинается с территорий Южного и Северо-Кавказского федерального округов. Паводки и половодья на их территориях возникают вследствие обильных осадков и таяния ледово-снегового покрова", — говорится в ответе министерства на запрос агентства.

В МЧС отметили, что на развитие паводковой ситуации оказывают влияние увлажненность и глубина промерзания почвы, накопление воды в снеге, толщина льда на реках. С учетом этого определены регионы, требующие особого внимания. Ведомство ведет регулярный мониторинг по всем рекам Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и северо-западной части России.

Огромные возможности для этого дает применение беспилотных летательных систем. С их помощью оперативно выявляются источники и причины осложнения обстановки, а также строятся ортофотопланы, разрабатываются 3D-модели местности", — отмечают спасатели.

Кроме того, специалисты ведут работы по созданию берегоукрепительных сооружений, готовят средства для ликвидаций последствий возможных чрезвычайных ситуаций.
В МЧС добавили, что с 10 апреля в Якутии возобновит работу мобильный приемо-передающий комплекс дистанционного зондирования Земли, с помощью которого будет вестись прогнозирование наводнений и мониторинг пожарной обстановки.
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