https://ria.ru/20210322/pavodok-1602246886.html

МЧС рассказало, в каких регионах начнется весенний паводок

МЧС рассказало, в каких регионах начнется весенний паводок

На юге России уже начали принимать меры, чтобы снизить возможные последствия весеннего паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T05:30

2021-03-22T05:30

2021-03-22T09:03

республика саха (якутия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На юге России уже начали принимать меры, чтобы снизить возможные последствия весеннего паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.В МЧС отметили, что на развитие паводковой ситуации оказывают влияние увлажненность и глубина промерзания почвы, накопление воды в снеге, толщина льда на реках. С учетом этого определены регионы, требующие особого внимания. Ведомство ведет регулярный мониторинг по всем рекам Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и северо-западной части России. Кроме того, специалисты ведут работы по созданию берегоукрепительных сооружений, готовят средства для ликвидаций последствий возможных чрезвычайных ситуаций.В МЧС добавили, что с 10 апреля в Якутии возобновит работу мобильный приемо-передающий комплекс дистанционного зондирования Земли, с помощью которого будет вестись прогнозирование наводнений и мониторинг пожарной обстановки.

https://ria.ru/20200721/1574626303.html

республика саха (якутия)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия