Латвия обвинила Россию в сборе данных о работе властей на фоне пандемии
РИГА, 22 мар – РИА Новости. Служба госбезопасности Латвии утверждает, что "недружественные страны", в том числе Россия, во время пандемии коронавируса изучают работу учреждений республики в условиях пандемии, чтобы понять их способность реагировать в случае потенциальной военной конфронтации, сказано в открытой части доклада СГБ за 2020 год, размещенного в понедельник на сайте ведомства.
"Пандемия COVID-19 создала не только вызовы, но и беспрецедентные возможности для спецслужб недружественных стран. Действия ответственных органов власти в период пандемии демонстрируют готовность страны справляться с кризисными ситуациями, и, изучив их действия в это время, спецслужбы недружественных стран могут выявить и спрогнозировать возможности реагирования различных ведомств в случае возникновения потенциальной военной конфронтации", - сказано в открытой части доклада ведомства.
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В связи с этим сотрудники СГБ считают, что в 2020 году российские спецслужбы "также сосредоточились на актуальных вопросах в контексте COVID-19".
СГБ считает, что значительную часть информации о деятельности латвийских учреждений спецслужбы иностранных государств собирали удаленно, поскольку из-за пандемии было введено много ограничений на физическую активность.