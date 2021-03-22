https://ria.ru/20210322/pandemiya-1602399958.html

Латвия обвинила Россию в сборе данных о работе властей на фоне пандемии

Латвия обвинила Россию в сборе данных о работе властей на фоне пандемии

Служба госбезопасности Латвии утверждает, что "недружественные страны", в том числе Россия, во время пандемии коронавируса изучают работу учреждений республики... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T21:38

2021-03-22T21:38

2021-03-22T21:38

россия

латвия

в мире

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РИГА, 22 мар – РИА Новости. Служба госбезопасности Латвии утверждает, что "недружественные страны", в том числе Россия, во время пандемии коронавируса изучают работу учреждений республики в условиях пандемии, чтобы понять их способность реагировать в случае потенциальной военной конфронтации, сказано в открытой части доклада СГБ за 2020 год, размещенного в понедельник на сайте ведомства.В связи с этим сотрудники СГБ считают, что в 2020 году российские спецслужбы "также сосредоточились на актуальных вопросах в контексте COVID-19".СГБ считает, что значительную часть информации о деятельности латвийских учреждений спецслужбы иностранных государств собирали удаленно, поскольку из-за пандемии было введено много ограничений на физическую активность.

https://ria.ru/20210220/smi-1598220067.html

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