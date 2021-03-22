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Онлайн-конференция главы Комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Морозова
Онлайн-конференция главы Комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Морозова
26 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Дмитрия МОРОЗОВА по актуальным вопросам работы.
2021-03-22T11:11
2021-03-22T11:11
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Задать вопросСреди обсуждаемых тем: совершенствование первичной медико-санитарной помощи, развитие детского здравоохранения и школьной медицины, лекарственное обеспечение, вакцинация.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
анонсы

Онлайн-конференция главы Комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Морозова

11:11 22.03.2021
 
Читать ria.ru в
26 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Дмитрия МОРОЗОВА по актуальным вопросам работы.
Задать вопрос

Среди обсуждаемых тем: совершенствование первичной медико-санитарной помощи, развитие детского здравоохранения и школьной медицины, лекарственное обеспечение, вакцинация.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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