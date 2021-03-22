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Онлайн-конференция главы Комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Морозова

Онлайн-конференция главы Комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Морозова

26 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Дмитрия МОРОЗОВА по актуальным вопросам работы.

2021-03-22T11:11

2021-03-22T11:11

2021-03-22T11:11

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Задать вопросСреди обсуждаемых тем: совершенствование первичной медико-санитарной помощи, развитие детского здравоохранения и школьной медицины, лекарственное обеспечение, вакцинация.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы