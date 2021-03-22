https://ria.ru/20210322/obnalichivanie-1602280371.html

Росфинмониторинг рассказал о новой схеме обналичивания

Росфинмониторинг рассказал о новой схеме обналичивания

Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T11:49

2021-03-22T11:49

2021-03-22T11:49

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

экономика

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные наличные - так называемая "теневая инкассация" - была выявлена в России в 2020 году и находится в зоне внимания контролирующих органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга."Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные наличные была выявлена в 2020 году совместно Росфинмониторингом и членами Совета комплаенс - консультативного органа при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря оперативному доведению информации о рисках, банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого набора превентивных мер."Поэтому схема не получила широкого распространения. В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в первом квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций", - добавляется в сообщении.В пресс-службе указали, что правонарушения в кредитно-финансовой и бюджетной сферах находятся в постоянном фокусе внимания Росфинмониторинга, Банка России, Федеральной налоговой службы и иных заинтересованных ведомств."По выявляемым фактам организации схем так называемой "теневой инкассации" Росфинмониторингом проводятся проверочные мероприятия и последующее взаимодействие с налоговыми и правоохранительными органами. Конечным результатом межведомственного взаимодействия является пресечение деятельности так называемых "теневых площадок", доначисление налогов по результатам проверок и другое", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20210113/nalichnye-1592839803.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575657680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика