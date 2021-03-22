https://ria.ru/20210322/obnalichivanie-1602280371.html
Росфинмониторинг рассказал о новой схеме обналичивания
Росфинмониторинг рассказал о новой схеме обналичивания
Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:49
2021-03-22T11:49
2021-03-22T11:49
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_c7d6a65bf2bbd3cbf2e969c3209579a7.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные наличные - так называемая "теневая инкассация" - была выявлена в России в 2020 году и находится в зоне внимания контролирующих органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга."Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные наличные была выявлена в 2020 году совместно Росфинмониторингом и членами Совета комплаенс - консультативного органа при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря оперативному доведению информации о рисках, банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого набора превентивных мер."Поэтому схема не получила широкого распространения. В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в первом квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций", - добавляется в сообщении.В пресс-службе указали, что правонарушения в кредитно-финансовой и бюджетной сферах находятся в постоянном фокусе внимания Росфинмониторинга, Банка России, Федеральной налоговой службы и иных заинтересованных ведомств."По выявляемым фактам организации схем так называемой "теневой инкассации" Росфинмониторингом проводятся проверочные мероприятия и последующее взаимодействие с налоговыми и правоохранительными органами. Конечным результатом межведомственного взаимодействия является пресечение деятельности так называемых "теневых площадок", доначисление налогов по результатам проверок и другое", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20210113/nalichnye-1592839803.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575657680.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_63:97:2451:1888_1920x0_80_0_0_6835586b59fffb18ea68441cea4bb9b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные наличные - так называемая "теневая инкассация" - была выявлена в России в 2020 году и находится в зоне внимания контролирующих органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга
.
"Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные наличные была выявлена в 2020 году совместно Росфинмониторингом и членами Совета комплаенс - консультативного органа при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря оперативному доведению информации о рисках, банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого набора превентивных мер.
"Поэтому схема не получила широкого распространения. В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в первом квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций", - добавляется в сообщении.
В пресс-службе указали, что правонарушения в кредитно-финансовой и бюджетной сферах находятся в постоянном фокусе внимания Росфинмониторинга, Банка России, Федеральной налоговой службы и иных заинтересованных ведомств.
"По выявляемым фактам организации схем так называемой "теневой инкассации" Росфинмониторингом проводятся проверочные мероприятия и последующее взаимодействие с налоговыми и правоохранительными органами. Конечным результатом межведомственного взаимодействия является пресечение деятельности так называемых "теневых площадок", доначисление налогов по результатам проверок и другое", - заключили в ведомстве.