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Росфинмониторинг рассказал о новой схеме обналичивания
Росфинмониторинг рассказал о новой схеме обналичивания
Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:49
2021-03-22T11:49
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные наличные - так называемая "теневая инкассация" - была выявлена в России в 2020 году и находится в зоне внимания контролирующих органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга."Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные наличные была выявлена в 2020 году совместно Росфинмониторингом и членами Совета комплаенс - консультативного органа при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря оперативному доведению информации о рисках, банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого набора превентивных мер."Поэтому схема не получила широкого распространения. В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в первом квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций", - добавляется в сообщении.В пресс-службе указали, что правонарушения в кредитно-финансовой и бюджетной сферах находятся в постоянном фокусе внимания Росфинмониторинга, Банка России, Федеральной налоговой службы и иных заинтересованных ведомств."По выявляемым фактам организации схем так называемой "теневой инкассации" Росфинмониторингом проводятся проверочные мероприятия и последующее взаимодействие с налоговыми и правоохранительными органами. Конечным результатом межведомственного взаимодействия является пресечение деятельности так называемых "теневых площадок", доначисление налогов по результатам проверок и другое", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20210113/nalichnye-1592839803.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика

Росфинмониторинг рассказал о новой схеме обналичивания

11:49 22.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные наличные - так называемая "теневая инкассация" - была выявлена в России в 2020 году и находится в зоне внимания контролирующих органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга.
"Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные наличные была выявлена в 2020 году совместно Росфинмониторингом и членами Совета комплаенс - консультативного органа при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ", - говорится в сообщении.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 11:49
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных
Отмечается, что благодаря оперативному доведению информации о рисках, банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого набора превентивных мер.
"Поэтому схема не получила широкого распространения. В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в первом квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций", - добавляется в сообщении.
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11 августа 2020, 17:41Акценты
Росфинмониторинг хочет следить за криптовалютойРоссийские финансовые власти намерены внедрить цифровой проект, который поможет следить за транзакциями в виртуальной валюте и людьми, которые их совершают. Это будет возможно при помощи искусственного интеллекта.
В пресс-службе указали, что правонарушения в кредитно-финансовой и бюджетной сферах находятся в постоянном фокусе внимания Росфинмониторинга, Банка России, Федеральной налоговой службы и иных заинтересованных ведомств.
"По выявляемым фактам организации схем так называемой "теневой инкассации" Росфинмониторингом проводятся проверочные мероприятия и последующее взаимодействие с налоговыми и правоохранительными органами. Конечным результатом межведомственного взаимодействия является пресечение деятельности так называемых "теневых площадок", доначисление налогов по результатам проверок и другое", - заключили в ведомстве.
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Экономика
 
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