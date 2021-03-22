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В Новокузнецке на автозаправке прогремел взрыв

В Новокузнецке на автозаправке прогремел взрыв

Автозаправка горела в городе Новокузнецке Кемеровской области, по предварительным данным, пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:22

2021-03-22T12:22

2021-03-22T12:47

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новокузнецк

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Автозаправка горела в городе Новокузнецке Кемеровской области, по предварительным данным, пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС региона."Загорание автоколонки по улице Транспортная, 139. Предварительная площадь пожара пять квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет", - рассказали РИА Новости в региональном главке.Собеседница агентства добавила, что на месте работали 20 человек и шесть единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано.

россия

новокузнецк

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия взрыва на автозаправке в Новокузнецке Автозаправка горела в городе Новокузнецке Кемеровской области в понедельник, 22 марта. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорание ликвидировано. 2021-03-22T12:22 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новокузнецк, кемеровская область, происшествия