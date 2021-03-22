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В Новокузнецке на автозаправке прогремел взрыв
В Новокузнецке на автозаправке прогремел взрыв
Автозаправка горела в городе Новокузнецке Кемеровской области, по предварительным данным, пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:22
2021-03-22T12:47
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Автозаправка горела в городе Новокузнецке Кемеровской области, по предварительным данным, пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС региона."Загорание автоколонки по улице Транспортная, 139. Предварительная площадь пожара пять квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет", - рассказали РИА Новости в региональном главке.Собеседница агентства добавила, что на месте работали 20 человек и шесть единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано.
россия
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Последствия взрыва на автозаправке в Новокузнецке
Автозаправка горела в городе Новокузнецке Кемеровской области в понедельник, 22 марта. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорание ликвидировано.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новокузнецк, кемеровская область, происшествия

В Новокузнецке на автозаправке прогремел взрыв

12:22 22.03.2021 (обновлено: 12:47 22.03.2021)
 
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КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Автозаправка горела в городе Новокузнецке Кемеровской области, по предварительным данным, пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС региона.
"Загорание автоколонки по улице Транспортная, 139. Предварительная площадь пожара пять квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет", - рассказали РИА Новости в региональном главке.
Собеседница агентства добавила, что на месте работали 20 человек и шесть единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
 
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