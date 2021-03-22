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В Новокузнецке на автозаправке прогремел взрыв
В Новокузнецке на автозаправке прогремел взрыв
Автозаправка горела в городе Новокузнецке Кемеровской области, по предварительным данным, пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:22
2021-03-22T12:22
2021-03-22T12:47
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Автозаправка горела в городе Новокузнецке Кемеровской области, по предварительным данным, пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС региона."Загорание автоколонки по улице Транспортная, 139. Предварительная площадь пожара пять квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет", - рассказали РИА Новости в региональном главке.Собеседница агентства добавила, что на месте работали 20 человек и шесть единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано.
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Последствия взрыва на автозаправке в Новокузнецке
Автозаправка горела в городе Новокузнецке Кемеровской области в понедельник, 22 марта. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорание ликвидировано.
2021-03-22T12:22
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новокузнецк, кемеровская область, происшествия