https://ria.ru/20210322/nominatsii-1602359553.html

"Моя страна – моя Россия" и "Роскосмос" представили космические номинации

"Моя страна – моя Россия" и "Роскосмос" представили космические номинации

В число номинаций XVIII Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" войдут четыре тематические номинации от партнера конкурса - госкорпорации "Роскосмос", РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:26

2021-03-22T17:26

2021-03-22T17:26

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

космос

роскосмос

алексей комиссаров

образование - общество

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В число номинаций XVIII Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" войдут четыре тематические номинации от партнера конкурса - госкорпорации "Роскосмос", посвященные 60-летию первого космического полета Ю.А. Гагарина, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".Конкурс стартовал 1 марта, основными тематическими линиями нового сезона стали наука, технологии и космос. При поддержке "Роскосмоса" учреждены номинации, посвященные популяризации космонавтики и сохранению исторической памяти о первом космонавте Земли, формированию системы дополнительного образования в аэрокосмической сфере, развитию промышленного туризма на территории космодрома "Восточный" и города Циолковский. В этом году также будет организована специальная номинация для детей. Традиционно в конкурсе принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые предлагают свои проекты в области социально-экономического развития российских территорий. Впервые в нем смогут принять участие и дети до 13 лет, представив свои проекты, рисунки и рассказы в специальной номинации "Сказки о космосе".Всего в нынешнем сезоне конкурсанты смогут предложить свои образовательные, технические и социально-экономические и научные проекты по 17 тематическим направлениям. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса до 12 мая 2021 года.

https://sn.ria.ru/20210322/uchitel-buduschego-1602259308.html

космос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), космос, роскосмос, алексей комиссаров, образование - общество