https://ria.ru/20210322/nominatsii-1602359553.html
"Моя страна – моя Россия" и "Роскосмос" представили космические номинации
"Моя страна – моя Россия" и "Роскосмос" представили космические номинации
В число номинаций XVIII Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" войдут четыре тематические номинации от партнера конкурса - госкорпорации "Роскосмос", РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:26
2021-03-22T17:26
2021-03-22T17:26
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
космос
роскосмос
алексей комиссаров
образование - общество
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В число номинаций XVIII Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" войдут четыре тематические номинации от партнера конкурса - госкорпорации "Роскосмос", посвященные 60-летию первого космического полета Ю.А. Гагарина, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".Конкурс стартовал 1 марта, основными тематическими линиями нового сезона стали наука, технологии и космос. При поддержке "Роскосмоса" учреждены номинации, посвященные популяризации космонавтики и сохранению исторической памяти о первом космонавте Земли, формированию системы дополнительного образования в аэрокосмической сфере, развитию промышленного туризма на территории космодрома "Восточный" и города Циолковский. В этом году также будет организована специальная номинация для детей. Традиционно в конкурсе принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые предлагают свои проекты в области социально-экономического развития российских территорий. Впервые в нем смогут принять участие и дети до 13 лет, представив свои проекты, рисунки и рассказы в специальной номинации "Сказки о космосе".Всего в нынешнем сезоне конкурсанты смогут предложить свои образовательные, технические и социально-экономические и научные проекты по 17 тематическим направлениям. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса до 12 мая 2021 года.
https://sn.ria.ru/20210322/uchitel-buduschego-1602259308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), космос, роскосмос, алексей комиссаров, образование - общество
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В число номинаций XVIII Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" войдут четыре тематические номинации от партнера конкурса - госкорпорации "Роскосмос", посвященные 60-летию первого космического полета Ю.А. Гагарина, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".
Конкурс стартовал 1 марта, основными тематическими линиями нового сезона стали наука, технологии и космос. При поддержке "Роскосмоса
" учреждены номинации, посвященные популяризации космонавтики и сохранению исторической памяти о первом космонавте Земли
, формированию системы дополнительного образования в аэрокосмической сфере, развитию промышленного туризма на территории космодрома "Восточный" и города Циолковский
. В этом году также будет организована специальная номинация для детей.
Традиционно в конкурсе принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые предлагают свои проекты в области социально-экономического развития российских территорий. Впервые в нем смогут принять участие и дети до 13 лет, представив свои проекты, рисунки и рассказы в специальной номинации "Сказки о космосе".
"Впервые мы приглашаем принять участие дошкольников, ведь в номинации нет нижнего возрастного ограничения (0-13 лет). Вместе со своими родителями самые маленькие участники будут учиться, мечтать и рассказывать о своих мечтах на всю страну. Уверен, сотрудничество с "Роскосмосом" подарит новые возможности самореализации не только юным конкурсантам, но и всем участникам "космических" номинаций сезона", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Всего в нынешнем сезоне конкурсанты смогут предложить свои образовательные, технические и социально-экономические и научные проекты по 17 тематическим направлениям. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса до 12 мая 2021 года.