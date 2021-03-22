https://ria.ru/20210322/navodnenie-1602247675.html

В Австралии из-за наводнений эвакуировали около 18 тысяч человек

В Австралии из-за наводнений эвакуировали около 18 тысяч человек

Примерно 18 тысяч человек покинули свои дома в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии из-за сильных наводнений, вызванных ливнями, заявила... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T06:17

2021-03-22T06:17

2021-03-22T06:17

новый южный уэльс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152728/78/1527287837_0:96:2042:1245_1920x0_80_0_0_1c7d1dff6272592ac39ea888bfafdbeb.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Примерно 18 тысяч человек покинули свои дома в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии из-за сильных наводнений, вызванных ливнями, заявила премьер-министр штата Глэдис Береджиклян.Ранее местная газета Sydney Morning Herald сообщала, что власти штата открыли эвакуационные центры на фоне наводнений и обильных ливней, которые продолжаются с пятницы.Береджиклян добавила, что сильный дождь будет продолжаться, и призвала местных жителей быть осторожными. В целом 38 территорий были признаны "зонами стихийных бедствий", это означает, что там люди смогут получить финансовую помощь – тысячу австралийских долларов (около 800 долларов США) на каждого взрослого и 400 долларов (300 долларов США) на каждого ребенка.Газета Sydney Morning Herlad сообщает, что, по данным властей, в штате из-за наводнений и ливней закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие дороги. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".

https://ria.ru/20210118/zhertvy-1593447774.html

новый южный уэльс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый южный уэльс, в мире