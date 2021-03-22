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В Австралии из-за наводнений эвакуировали около 18 тысяч человек
В Австралии из-за наводнений эвакуировали около 18 тысяч человек
Примерно 18 тысяч человек покинули свои дома в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии из-за сильных наводнений, вызванных ливнями, заявила... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T06:17
2021-03-22T06:17
новый южный уэльс
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Примерно 18 тысяч человек покинули свои дома в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии из-за сильных наводнений, вызванных ливнями, заявила премьер-министр штата Глэдис Береджиклян.Ранее местная газета Sydney Morning Herald сообщала, что власти штата открыли эвакуационные центры на фоне наводнений и обильных ливней, которые продолжаются с пятницы.Береджиклян добавила, что сильный дождь будет продолжаться, и призвала местных жителей быть осторожными. В целом 38 территорий были признаны "зонами стихийных бедствий", это означает, что там люди смогут получить финансовую помощь – тысячу австралийских долларов (около 800 долларов США) на каждого взрослого и 400 долларов (300 долларов США) на каждого ребенка.Газета Sydney Morning Herlad сообщает, что, по данным властей, в штате из-за наводнений и ливней закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие дороги. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".
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новый южный уэльс, в мире

В Австралии из-за наводнений эвакуировали около 18 тысяч человек

06:17 22.03.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Michael J Fromholtz / Nimbin Sunrise 2017 / Cropped imageПоселок Нимбин в Новом Южном Уэльсе
Поселок Нимбин в Новом Южном Уэльсе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Michael J Fromholtz / Nimbin Sunrise 2017 / Cropped image
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Примерно 18 тысяч человек покинули свои дома в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии из-за сильных наводнений, вызванных ливнями, заявила премьер-министр штата Глэдис Береджиклян.
Ранее местная газета Sydney Morning Herald сообщала, что власти штата открыли эвакуационные центры на фоне наводнений и обильных ливней, которые продолжаются с пятницы.

"Около 15 тысяч человек эвакуировано из домов в регионе Побережье Мид-Норт, примерно 3 тысячи эвакуаций на данный момент проведено в (в районе Сиднея – ред.)", - заявила премьер в ходе брифинга. Видеозапись размещена в ее Facebook.

Береджиклян добавила, что сильный дождь будет продолжаться, и призвала местных жителей быть осторожными. В целом 38 территорий были признаны "зонами стихийных бедствий", это означает, что там люди смогут получить финансовую помощь – тысячу австралийских долларов (около 800 долларов США) на каждого взрослого и 400 долларов (300 долларов США) на каждого ребенка.
Газета Sydney Morning Herlad сообщает, что, по данным властей, в штате из-за наводнений и ливней закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие дороги. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".
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