https://ria.ru/20210322/natsisty-1602369164.html

В ГД осудили разместивших фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

В ГД осудили разместивших фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, говоря о молодых людях, разместивших на сайте "Бессмертного полка" фото нацистских... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T18:13

2021-03-22T18:13

2021-03-22T19:10

алексей чепа

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

александр бастрыкин

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, говоря о молодых людях, разместивших на сайте "Бессмертного полка" фото нацистских преступников, заявил, что это не христианский поступок и ни один верующий человек так не сделает.Ранее глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости рассказал, что лица, загрузившие на сайт "Бессмертного полка" снимки нацистов и предателей Родины, уже понесли заслуженное наказание.СК РФ летом 2020 года завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Суды, в основном, приговаривают к штрафам, но пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ.

https://ria.ru/20210322/natsizm-1602225599.html

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алексей чепа, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, александр бастрыкин, происшествия