https://ria.ru/20210322/natsisty-1602369164.html
В ГД осудили разместивших фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"
В ГД осудили разместивших фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, говоря о молодых людях, разместивших на сайте "Бессмертного полка" фото нацистских... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:13
2021-03-22T18:13
2021-03-22T19:10
алексей чепа
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, говоря о молодых людях, разместивших на сайте "Бессмертного полка" фото нацистских преступников, заявил, что это не христианский поступок и ни один верующий человек так не сделает.Ранее глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости рассказал, что лица, загрузившие на сайт "Бессмертного полка" снимки нацистов и предателей Родины, уже понесли заслуженное наказание.СК РФ летом 2020 года завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Суды, в основном, приговаривают к штрафам, но пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ.
https://ria.ru/20210322/natsizm-1602225599.html
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алексей чепа, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, александр бастрыкин, происшествия