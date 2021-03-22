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https://ria.ru/20210322/natsisty-1602369164.html
В ГД осудили разместивших фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"
В ГД осудили разместивших фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, говоря о молодых людях, разместивших на сайте "Бессмертного полка" фото нацистских... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:13
2021-03-22T19:10
алексей чепа
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, говоря о молодых людях, разместивших на сайте "Бессмертного полка" фото нацистских преступников, заявил, что это не христианский поступок и ни один верующий человек так не сделает.Ранее глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости рассказал, что лица, загрузившие на сайт "Бессмертного полка" снимки нацистов и предателей Родины, уже понесли заслуженное наказание.СК РФ летом 2020 года завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Суды, в основном, приговаривают к штрафам, но пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ.
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алексей чепа, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, александр бастрыкин, происшествия

В ГД осудили разместивших фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

18:13 22.03.2021 (обновлено: 19:10 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, говоря о молодых людях, разместивших на сайте "Бессмертного полка" фото нацистских преступников, заявил, что это не христианский поступок и ни один верующий человек так не сделает.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости рассказал, что лица, загрузившие на сайт "Бессмертного полка" снимки нацистов и предателей Родины, уже понесли заслуженное наказание.

"Дураки. Это великолепное движение "Бессмертный полк" - возможность отдать долг своим предкам. Все, кто погибли на войне или после нее, прожили не простую жизнь. Ни один верующий человек так не поступит, как поступили эти молодые люди", - сказал Чепа РИА Новости. Он назвал поступок нарушителей "не христианским".

СК РФ летом 2020 года завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Суды, в основном, приговаривают к штрафам, но пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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Алексей ЧепаСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФАлександр БастрыкинПроисшествия
 
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