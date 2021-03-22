https://ria.ru/20210322/nato-1602340642.html

В НАТО рассказали о политике в отношении России

В НАТО рассказали о политике в отношении России

НАТО продолжает придерживаться "комбинированного" подхода в отношениях с Россией, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:01

2021-03-22T16:01

2021-03-22T16:08

россия

мария захарова

сергей лавров

нато

йенс столтенберг

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. НАТО продолжает придерживаться "комбинированного" подхода в отношениях с Россией, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.Ранее генсек альянса неоднократно подчеркивал, что НАТО настроена в отношениях с Россией сочетать сдерживание и открытость для диалога, а также стремится избегать недопонимания, ошибок и эскалации в отношениях с Москвой.Генсек НАТО напомнил, что, "несмотря на все сложности, США и Россия смогли достичь соглашения о продлении договора СНВ". "Это очень важный механизм по контролю над вооружениями", - указал Столтенберг. При этом он признал, что отношения между НАТО и Россией "уже довольно долго остаются сложными". Генсек НАТО заявил, что это якобы "является результатом поведения России", повторив обвинения в нарушении международного права, агрессивных действиях, кибернападениях и вмешательстве в политические процессы.Заявления о "российской угрозе", хакерах и попытках повлиять на демократические процессы в разных странах периодически звучат из уст западных политиков. Россия неоднократно опровергала обвинения, указывая на их голословность. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отмечала, что заявления НАТО о необходимости противостояния России вызваны кризисом внутри Запада и, как следствие, поиском врага.

https://ria.ru/20210317/nato-1601609603.html

https://ria.ru/20210316/nato-1601468927.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, сергей лавров, нато, йенс столтенберг, сша, в мире