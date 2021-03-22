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В НАТО рассказали о политике в отношении России
В НАТО рассказали о политике в отношении России
НАТО продолжает придерживаться "комбинированного" подхода в отношениях с Россией, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:01
2021-03-22T16:08
россия
мария захарова
сергей лавров
нато
йенс столтенберг
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. НАТО продолжает придерживаться "комбинированного" подхода в отношениях с Россией, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.Ранее генсек альянса неоднократно подчеркивал, что НАТО настроена в отношениях с Россией сочетать сдерживание и открытость для диалога, а также стремится избегать недопонимания, ошибок и эскалации в отношениях с Москвой.Генсек НАТО напомнил, что, "несмотря на все сложности, США и Россия смогли достичь соглашения о продлении договора СНВ". "Это очень важный механизм по контролю над вооружениями", - указал Столтенберг. При этом он признал, что отношения между НАТО и Россией "уже довольно долго остаются сложными". Генсек НАТО заявил, что это якобы "является результатом поведения России", повторив обвинения в нарушении международного права, агрессивных действиях, кибернападениях и вмешательстве в политические процессы.Заявления о "российской угрозе", хакерах и попытках повлиять на демократические процессы в разных странах периодически звучат из уст западных политиков. Россия неоднократно опровергала обвинения, указывая на их голословность. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отмечала, что заявления НАТО о необходимости противостояния России вызваны кризисом внутри Запада и, как следствие, поиском врага.
https://ria.ru/20210317/nato-1601609603.html
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россия, мария захарова, сергей лавров, нато, йенс столтенберг, сша, в мире

В НАТО рассказали о политике в отношении России

16:01 22.03.2021 (обновлено: 16:08 22.03.2021)
 
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. НАТО продолжает придерживаться "комбинированного" подхода в отношениях с Россией, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.
Ранее генсек альянса неоднократно подчеркивал, что НАТО настроена в отношениях с Россией сочетать сдерживание и открытость для диалога, а также стремится избегать недопонимания, ошибок и эскалации в отношениях с Москвой.

"Мы осуществляем двойной подход (в отношениях с РФ), пытаясь, с одной стороны, улучшить отношения, но даже без этого можно поддерживать и сложные отношения, в частности, в сфере контроля над вооружениями", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил, что, "несмотря на все сложности, США и Россия смогли достичь соглашения о продлении договора СНВ". "Это очень важный механизм по контролю над вооружениями", - указал Столтенберг. При этом он признал, что отношения между НАТО и Россией "уже довольно долго остаются сложными". Генсек НАТО заявил, что это якобы "является результатом поведения России", повторив обвинения в нарушении международного права, агрессивных действиях, кибернападениях и вмешательстве в политические процессы.
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Заявления о "российской угрозе", хакерах и попытках повлиять на демократические процессы в разных странах периодически звучат из уст западных политиков. Россия неоднократно опровергала обвинения, указывая на их голословность. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отмечала, что заявления НАТО о необходимости противостояния России вызваны кризисом внутри Запада и, как следствие, поиском врага.
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