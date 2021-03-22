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В НАТО прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
В НАТО прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
НАТО внимательно наблюдает за ходом расследования против подозреваемых в шпионаже в пользу России в Болгарии, поддерживает своего союзника, заявил генсек... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:22
2021-03-22T15:52
нато
йенс столтенберг
болгария
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости.&nbsp;НАТО внимательно наблюдает за ходом расследования против подозреваемых в шпионаже в пользу России в Болгарии, поддерживает своего союзника, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Генсек НАТО добавил, что отношения с Россией будут обсуждаться на предстоящих 23-24 марта заседаниях глав МИД альянса. "Мы на встрече глав МИД, которая начнется завтра, также обсудим наши отношения с Россией", - сказал он.Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, служащим минобороны и сотрудникам военной разведки, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятерых подозреваемых изначально поместили под стражу на 72 часа, одного отпустили под залог.Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки" очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.
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нато, йенс столтенберг, болгария, в мире

В НАТО прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии

15:22 22.03.2021 (обновлено: 15:52 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. НАТО внимательно наблюдает за ходом расследования против подозреваемых в шпионаже в пользу России в Болгарии, поддерживает своего союзника, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы внимательно наблюдаем за расследованием в Болгарии по поводу тех, кто обвиняется в шпионской деятельности в пользу России….  НАТО обращает особое внимание на вопросы защиты секретной документации и информации", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек НАТО добавил, что отношения с Россией будут обсуждаться на предстоящих 23-24 марта заседаниях глав МИД альянса. "Мы на встрече глав МИД, которая начнется завтра, также обсудим наши отношения с Россией", - сказал он.
Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, служащим минобороны и сотрудникам военной разведки, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятерых подозреваемых изначально поместили под стражу на 72 часа, одного отпустили под залог.
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Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки" очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.
 
НАТОЙенс СтолтенбергБолгарияВ мире
 
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