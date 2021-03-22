В НАТО прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
15:22 22.03.2021 (обновлено: 15:52 22.03.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. НАТО внимательно наблюдает за ходом расследования против подозреваемых в шпионаже в пользу России в Болгарии, поддерживает своего союзника, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы внимательно наблюдаем за расследованием в Болгарии по поводу тех, кто обвиняется в шпионской деятельности в пользу России…. НАТО обращает особое внимание на вопросы защиты секретной документации и информации", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Генсек НАТО добавил, что отношения с Россией будут обсуждаться на предстоящих 23-24 марта заседаниях глав МИД альянса. "Мы на встрече глав МИД, которая начнется завтра, также обсудим наши отношения с Россией", - сказал он.
Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, служащим минобороны и сотрудникам военной разведки, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятерых подозреваемых изначально поместили под стражу на 72 часа, одного отпустили под залог.
Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки" очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.