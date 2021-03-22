https://ria.ru/20210322/nato-1602330948.html

В НАТО прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии

В НАТО прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии

НАТО внимательно наблюдает за ходом расследования против подозреваемых в шпионаже в пользу России в Болгарии, поддерживает своего союзника, заявил генсек... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:22

2021-03-22T15:22

2021-03-22T15:52

нато

йенс столтенберг

болгария

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. НАТО внимательно наблюдает за ходом расследования против подозреваемых в шпионаже в пользу России в Болгарии, поддерживает своего союзника, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Генсек НАТО добавил, что отношения с Россией будут обсуждаться на предстоящих 23-24 марта заседаниях глав МИД альянса. "Мы на встрече глав МИД, которая начнется завтра, также обсудим наши отношения с Россией", - сказал он.Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, служащим минобороны и сотрудникам военной разведки, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятерых подозреваемых изначально поместили под стражу на 72 часа, одного отпустили под залог.Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки" очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.

https://ria.ru/20210322/otvet-1602322516.html

болгария

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нато, йенс столтенберг, болгария, в мире