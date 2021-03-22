https://ria.ru/20210322/narusheniya-1602381848.html

В Пензенской области рассказали о нарушениях, выявленных при Белозерцеве

В Пензенской области рассказали о нарушениях, выявленных при Белозерцеве

Счетная палата (СП) Пензенской области в 2015-2020 годах при губернаторе Иване Белозерцеве, арестованном по обвинению во взяточничестве, выявила в регионе... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T19:16

2021-03-22T19:16

2021-03-22T19:16

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

борис шпигель

пензенская область

происшествия

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САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Счетная палата (СП) Пензенской области в 2015-2020 годах при губернаторе Иване Белозерцеве, арестованном по обвинению во взяточничестве, выявила в регионе финансовые нарушения при использовании бюджетных средств на общую сумму почти 5 миллиардов рублей, следует из ежегодных отчетов о деятельности областной СП.Белозерцев, который возглавляет Пензенскую область с мая 2015 года, и его пять предполагаемых соучастников накануне были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. На настоящий момент четверо из них, включая самого губернатора, уже арестованы судом.Согласно материалам СП, объем выявленных финансовых нарушений в 2015 году составил 497,9 миллиона рублей, в 2016 году - 501 миллион рублей, в 2017-м — 521,6 миллиона рублей, а в 2018-м - 794,7 миллиона рублей. Из общей суммы нарушений при использовании бюджетных средств, выявленных за шесть лет, больше половины пришлось на последние два года, в том числе 1,29 миллиарда рублей за 2019 год.Уточняется, что львиную долю в этом объеме в прошлом году составили нарушения при выполнении госзадания на оказание услуг государственными и муниципальными учреждениями (958,5 миллиона рублей) и нарушения при проведении госзакупок (245,2 миллиона рублей).По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. "Единая Россия" приостановила членство Белозерцева в партии.

https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602312908.html

https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602312649.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, пензенская область, происшествия