Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210322/narusheniya-1602381848.html
В Пензенской области рассказали о нарушениях, выявленных при Белозерцеве
В Пензенской области рассказали о нарушениях, выявленных при Белозерцеве
Счетная палата (СП) Пензенской области в 2015-2020 годах при губернаторе Иване Белозерцеве, арестованном по обвинению во взяточничестве, выявила в регионе... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:16
2021-03-22T19:16
задержание пензенского губернатора
иван белозерцев
следственный комитет россии (ск рф)
борис шпигель
пензенская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602184436_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_269bf3aabb1cf4ef9567ab1b41ebc269.jpg
САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Счетная палата (СП) Пензенской области в 2015-2020 годах при губернаторе Иване Белозерцеве, арестованном по обвинению во взяточничестве, выявила в регионе финансовые нарушения при использовании бюджетных средств на общую сумму почти 5 миллиардов рублей, следует из ежегодных отчетов о деятельности областной СП.Белозерцев, который возглавляет Пензенскую область с мая 2015 года, и его пять предполагаемых соучастников накануне были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. На настоящий момент четверо из них, включая самого губернатора, уже арестованы судом.Согласно материалам СП, объем выявленных финансовых нарушений в 2015 году составил 497,9 миллиона рублей, в 2016 году - 501 миллион рублей, в 2017-м — 521,6 миллиона рублей, а в 2018-м - 794,7 миллиона рублей. Из общей суммы нарушений при использовании бюджетных средств, выявленных за шесть лет, больше половины пришлось на последние два года, в том числе 1,29 миллиарда рублей за 2019 год.Уточняется, что львиную долю в этом объеме в прошлом году составили нарушения при выполнении госзадания на оказание услуг государственными и муниципальными учреждениями (958,5 миллиона рублей) и нарушения при проведении госзакупок (245,2 миллиона рублей).По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. "Единая Россия" приостановила членство Белозерцева в партии.
https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602312908.html
https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602312649.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602183794_304:204:2762:2048_1920x0_80_0_0_b5a62cb11045aca41545ce27b527decd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, пензенская область, происшествия

В Пензенской области рассказали о нарушениях, выявленных при Белозерцеве

19:16 22.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Счетная палата (СП) Пензенской области в 2015-2020 годах при губернаторе Иване Белозерцеве, арестованном по обвинению во взяточничестве, выявила в регионе финансовые нарушения при использовании бюджетных средств на общую сумму почти 5 миллиардов рублей, следует из ежегодных отчетов о деятельности областной СП.
Белозерцев, который возглавляет Пензенскую область с мая 2015 года, и его пять предполагаемых соучастников накануне были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. На настоящий момент четверо из них, включая самого губернатора, уже арестованы судом.
Согласно материалам СП, объем выявленных финансовых нарушений в 2015 году составил 497,9 миллиона рублей, в 2016 году - 501 миллион рублей, в 2017-м — 521,6 миллиона рублей, а в 2018-м - 794,7 миллиона рублей. Из общей суммы нарушений при использовании бюджетных средств, выявленных за шесть лет, больше половины пришлось на последние два года, в том числе 1,29 миллиарда рублей за 2019 год.

"Всего контрольными мероприятиями в 2020 году охвачены восемь органов исполнительной власти Пензенской области, 20 государственных учреждений, три органа местного самоуправления со структурными подразделениями и один хозяйствующий субъект с участием Пензенской области. Проверки, проведенные Счетной палатой в 2020 году, выявили нарушения на общую сумму 1,282 миллиарда рублей (без неэффективного использования государственных средств)", - говорится в отчете.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 14:08
Защита пензенского губернатора Белозерцева просила о домашнем аресте
Уточняется, что львиную долю в этом объеме в прошлом году составили нарушения при выполнении госзадания на оказание услуг государственными и муниципальными учреждениями (958,5 миллиона рублей) и нарушения при проведении госзакупок (245,2 миллиона рублей).
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. "Единая Россия" приостановила членство Белозерцева в партии.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 14:08
В Госдуме заявили, что спрос с Белозерцева должен быть особенно жестким
 
Задержание пензенского губернатораИван БелозерцевСледственный комитет России (СК РФ)Борис ШпигельПензенская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Германии продлили карантин
04:58В Хабаровском крае более 300 тысяч жителей будут меньше платить за тепло
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
Лента новостейМолния