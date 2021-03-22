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В Подмосковье полицейский застрелил рабочего, напавшего на него с лопатой
В Подмосковье полицейский застрелил рабочего, напавшего на него с лопатой
Полицейский в Подмосковье застрелил работника склада, который в неадекватном состоянии пытался угнать скорую и напасть на него с лопатой, сообщила журналистам... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T13:16
2021-03-22T15:47
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
раменский район
происшествия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Полицейский в Подмосковье застрелил работника склада, который в неадекватном состоянии пытался угнать скорую и напасть на него с лопатой, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК России Ольга Врадий.По данным следствия, вечером воскресенья 32-летний разнорабочий на одном из складов Софьинского (Раменский район) стал неадекватно себя вести и попытался покончить с собой.Очевидцы вызвали скорую — медики попытались завести мужчину в автомобиль, чтобы доставить в больницу, но тот внезапно напал на шофера и сел за руль. Тогда на место пришлось вызывать полицию.Прибыв на место, стражи порядка увидели, что подозреваемый вооружился лопатой и, "не реагируя на неоднократные требования &lt;…&gt;, попытался нанести полицейскому удар".Против погибшего возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти — это допускается Уголовным кодексом и нужно для установления всех обстоятельств случившегося. Будет выясняться в том числе и правомерность применения оружия полицейским.Как сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова, буйный мужчина "нанес себе порез шеи", после чего, вырвавшись из рук медиков, напал на водителя скорой и выбежал на территорию склада.Затем он, по данным полиции, "взял в руки штыковую лопату и начал замахиваться на представителей охраны и фирмы".Инцидент, как следует из ее слов, произошел не в поселении Софьинское, а в соседней деревне Бритово. Полиция параллельно со Следственным комитетом начала свою служебную проверку.
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россия
московская область (подмосковье)
раменский район
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), татьяна петрова, раменский район, происшествия

В Подмосковье полицейский застрелил рабочего, напавшего на него с лопатой

13:16 22.03.2021 (обновлено: 15:47 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции на улице Москвы
Сотрудник полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Полицейский в Подмосковье застрелил работника склада, который в неадекватном состоянии пытался угнать скорую и напасть на него с лопатой, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК России Ольга Врадий.
По данным следствия, вечером воскресенья 32-летний разнорабочий на одном из складов Софьинского (Раменский район) стал неадекватно себя вести и попытался покончить с собой.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 12:58
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Очевидцы вызвали скорую — медики попытались завести мужчину в автомобиль, чтобы доставить в больницу, но тот внезапно напал на шофера и сел за руль. Тогда на место пришлось вызывать полицию.
Прибыв на место, стражи порядка увидели, что подозреваемый вооружился лопатой и, "не реагируя на неоднократные требования <…>, попытался нанести полицейскому удар".

"Предотвращая опасные действия мужчины, полицейский применил табельное оружие, из которого произвел несколько выстрелов. От полученных ранений подозреваемый скончался на месте", — констатировала Врадий.

Против погибшего возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти — это допускается Уголовным кодексом и нужно для установления всех обстоятельств случившегося. Будет выясняться в том числе и правомерность применения оружия полицейским.
Как сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова, буйный мужчина "нанес себе порез шеи", после чего, вырвавшись из рук медиков, напал на водителя скорой и выбежал на территорию склада.
Затем он, по данным полиции, "взял в руки штыковую лопату и начал замахиваться на представителей охраны и фирмы".

"На неоднократные требования полицейского <…> злоумышленник не реагировал и, <...> замахнувшись лопатой, направился в его сторону, угрожая убить. Полицейский предупредил о намерении применить огнестрельное оружие, однако правонарушитель не отреагировал <...>. Видя явную угрозу своей жизни и здоровью, в сторону нападавшего были произведены выстрелы, гражданин скончался на месте", — добавила Петрова.

Инцидент, как следует из ее слов, произошел не в поселении Софьинское, а в соседней деревне Бритово. Полиция параллельно со Следственным комитетом начала свою служебную проверку.
 
РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваРаменский районПроисшествия
 
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