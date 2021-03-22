https://ria.ru/20210322/napadenie-1602300502.html
В Подмосковье полицейский застрелил рабочего, напавшего на него с лопатой
В Подмосковье полицейский застрелил рабочего, напавшего на него с лопатой
Полицейский в Подмосковье застрелил работника склада, который в неадекватном состоянии пытался угнать скорую и напасть на него с лопатой, сообщила журналистам... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T13:16
2021-03-22T13:16
2021-03-22T15:47
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
раменский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361592_0:190:2914:1829_1920x0_80_0_0_fccb60a8da2b8ae5f7dbffe629e2ed22.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Полицейский в Подмосковье застрелил работника склада, который в неадекватном состоянии пытался угнать скорую и напасть на него с лопатой, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК России Ольга Врадий.По данным следствия, вечером воскресенья 32-летний разнорабочий на одном из складов Софьинского (Раменский район) стал неадекватно себя вести и попытался покончить с собой.Очевидцы вызвали скорую — медики попытались завести мужчину в автомобиль, чтобы доставить в больницу, но тот внезапно напал на шофера и сел за руль. Тогда на место пришлось вызывать полицию.Прибыв на место, стражи порядка увидели, что подозреваемый вооружился лопатой и, "не реагируя на неоднократные требования <…>, попытался нанести полицейскому удар".Против погибшего возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти — это допускается Уголовным кодексом и нужно для установления всех обстоятельств случившегося. Будет выясняться в том числе и правомерность применения оружия полицейским.Как сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова, буйный мужчина "нанес себе порез шеи", после чего, вырвавшись из рук медиков, напал на водителя скорой и выбежал на территорию склада.Затем он, по данным полиции, "взял в руки штыковую лопату и начал замахиваться на представителей охраны и фирмы".Инцидент, как следует из ее слов, произошел не в поселении Софьинское, а в соседней деревне Бритово. Полиция параллельно со Следственным комитетом начала свою служебную проверку.
https://ria.ru/20210217/sobaka-1597826215.html
россия
московская область (подмосковье)
раменский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361592_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_d687a5bb305214b05ce207c06905fc2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), татьяна петрова, раменский район, происшествия
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Полицейский в Подмосковье
застрелил работника склада, который в неадекватном состоянии пытался угнать скорую и напасть на него с лопатой, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК
России Ольга Врадий
.
По данным следствия, вечером воскресенья 32-летний разнорабочий на одном из складов Софьинского (Раменский район
) стал неадекватно себя вести и попытался покончить с собой.
Очевидцы вызвали скорую — медики попытались завести мужчину в автомобиль, чтобы доставить в больницу, но тот внезапно напал на шофера и сел за руль. Тогда на место пришлось вызывать полицию.
Прибыв на место, стражи порядка увидели, что подозреваемый вооружился лопатой и, "не реагируя на неоднократные требования <…>, попытался нанести полицейскому удар".
"Предотвращая опасные действия мужчины, полицейский применил табельное оружие, из которого произвел несколько выстрелов. От полученных ранений подозреваемый скончался на месте", — констатировала Врадий.
Против погибшего возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти — это допускается Уголовным кодексом и нужно для установления всех обстоятельств случившегося. Будет выясняться в том числе и правомерность применения оружия полицейским.
Как сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова
, буйный мужчина "нанес себе порез шеи", после чего, вырвавшись из рук медиков, напал на водителя скорой и выбежал на территорию склада.
Затем он, по данным полиции, "взял в руки штыковую лопату и начал замахиваться на представителей охраны и фирмы".
"На неоднократные требования полицейского <…> злоумышленник не реагировал и, <...> замахнувшись лопатой, направился в его сторону, угрожая убить. Полицейский предупредил о намерении применить огнестрельное оружие, однако правонарушитель не отреагировал <...>. Видя явную угрозу своей жизни и здоровью, в сторону нападавшего были произведены выстрелы, гражданин скончался на месте", — добавила Петрова.
Инцидент, как следует из ее слов, произошел не в поселении Софьинское, а в соседней деревне Бритово. Полиция параллельно со Следственным комитетом начала свою служебную проверку.