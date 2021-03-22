https://ria.ru/20210322/napadenie-1602300502.html

В Подмосковье полицейский застрелил рабочего, напавшего на него с лопатой

В Подмосковье полицейский застрелил рабочего, напавшего на него с лопатой

Полицейский в Подмосковье застрелил работника склада, который в неадекватном состоянии пытался угнать скорую и напасть на него с лопатой, сообщила журналистам... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T13:16

2021-03-22T13:16

2021-03-22T15:47

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

раменский район

происшествия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Полицейский в Подмосковье застрелил работника склада, который в неадекватном состоянии пытался угнать скорую и напасть на него с лопатой, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК России Ольга Врадий.По данным следствия, вечером воскресенья 32-летний разнорабочий на одном из складов Софьинского (Раменский район) стал неадекватно себя вести и попытался покончить с собой.Очевидцы вызвали скорую — медики попытались завести мужчину в автомобиль, чтобы доставить в больницу, но тот внезапно напал на шофера и сел за руль. Тогда на место пришлось вызывать полицию.Прибыв на место, стражи порядка увидели, что подозреваемый вооружился лопатой и, "не реагируя на неоднократные требования <…>, попытался нанести полицейскому удар".Против погибшего возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти — это допускается Уголовным кодексом и нужно для установления всех обстоятельств случившегося. Будет выясняться в том числе и правомерность применения оружия полицейским.Как сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова, буйный мужчина "нанес себе порез шеи", после чего, вырвавшись из рук медиков, напал на водителя скорой и выбежал на территорию склада.Затем он, по данным полиции, "взял в руки штыковую лопату и начал замахиваться на представителей охраны и фирмы".Инцидент, как следует из ее слов, произошел не в поселении Софьинское, а в соседней деревне Бритово. Полиция параллельно со Следственным комитетом начала свою служебную проверку.

https://ria.ru/20210217/sobaka-1597826215.html

россия

московская область (подмосковье)

раменский район

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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), татьяна петрова, раменский район, происшествия