https://ria.ru/20210322/muzei-1602371121.html

Онлайн-брифинг гендиректора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной

Онлайн-брифинг гендиректора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной

29 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг генерального директора Музеев Московского Кремля Елены ГАГАРИНОЙ.

2021-03-22T18:23

2021-03-22T18:23

2021-03-22T18:23

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Задать вопросВ рамках мероприятия речь пойдет об открытии 6 апреля выставки "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий" и о начале работы 9 апреля выставки "Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже", посвященной 60-летию полета в космос первого человека. Особое внимание будет уделено планам работы Музеев Московского Кремля в текущем году, а также процессу строительства нового здания музея на Красной площади, 5.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы