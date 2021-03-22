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Онлайн-брифинг гендиректора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной
Онлайн-брифинг гендиректора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной
29 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг генерального директора Музеев Московского Кремля Елены ГАГАРИНОЙ.
2021-03-22T18:23
2021-03-22T18:23
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Задать вопросВ рамках мероприятия речь пойдет об открытии 6 апреля выставки "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий" и о начале работы 9 апреля выставки "Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже", посвященной 60-летию полета в космос первого человека. Особое внимание будет уделено планам работы Музеев Московского Кремля в текущем году, а также процессу строительства нового здания музея на Красной площади, 5.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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1
5
4.7
96
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353
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Онлайн-брифинг гендиректора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной

18:23 22.03.2021
 
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29 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг генерального директора Музеев Московского Кремля Елены ГАГАРИНОЙ.
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В рамках мероприятия речь пойдет об открытии 6 апреля выставки "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий" и о начале работы 9 апреля выставки "Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже", посвященной 60-летию полета в космос первого человека. Особое внимание будет уделено планам работы Музеев Московского Кремля в текущем году, а также процессу строительства нового здания музея на Красной площади, 5.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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