Онлайн-брифинг гендиректора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной
29 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг генерального директора Музеев Московского Кремля Елены ГАГАРИНОЙ.
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В рамках мероприятия речь пойдет об открытии 6 апреля выставки "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий" и о начале работы 9 апреля выставки "Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже", посвященной 60-летию полета в космос первого человека. Особое внимание будет уделено планам работы Музеев Московского Кремля в текущем году, а также процессу строительства нового здания музея на Красной площади, 5.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В рамках мероприятия речь пойдет об открытии 6 апреля выставки "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий" и о начале работы 9 апреля выставки "Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже", посвященной 60-летию полета в космос первого человека. Особое внимание будет уделено планам работы Музеев Московского Кремля в текущем году, а также процессу строительства нового здания музея на Красной площади, 5.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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