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В Москве появятся два новых промышленных технопарка
В Москве появятся два новых промышленных технопарка
Москва передаст инвесторам два земельных участка на северо-востоке и юге города общей площадью 2,33 гектара для строительства промышленных технопарков, сообщает РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T10:24
2021-03-22T10:24
2021-03-22T10:24
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва передаст инвесторам два земельных участка на северо-востоке и юге города общей площадью 2,33 гектара для строительства промышленных технопарков, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП). "В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в столице появятся два новых промышленных технопарка. Первый будет создан в районе Южное Медведково, его площадь составит более 28 тысяч квадратных метров. Второй технопарк общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров появится в районе Царицыно. Совокупный объем планируемых инвестиций в рамках двух проектов превышает 1,6 миллиарда рублей, также будут созданы 330 рабочих мест", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Как рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров. в создание промышленного технопарка в районе Царицыно инвестор планирует вложить 350 миллионов рублей. В результате здесь появится комплекс для высокотехнологичных предприятий, построенный с учетом современных экостандартов. Также проект предусматривает разделение объекта на четкие функциональные зоны, оснащение его современным инженерным оборудованием и развитой IT- инфраструктурой. В технопарке будут созданы 130 новых рабочих мест.В настоящий момент в промышленном секторе столицы реализуется более 40 масштабных инвестиционных проектов. Ожидаемый объем инвестиций по ним составит более 80 миллиардов рублей, они дадут городу свыше 23 тысяч новых рабочих мест.
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РИА Новости
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александр прохоров, москва
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва передаст инвесторам два земельных участка на северо-востоке и юге города общей площадью 2,33 гектара для строительства промышленных технопарков, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в столице появятся два новых промышленных технопарка. Первый будет создан в районе Южное Медведково, его площадь составит более 28 тысяч квадратных метров. Второй технопарк общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров появится в районе Царицыно. Совокупный объем планируемых инвестиций в рамках двух проектов превышает 1,6 миллиарда рублей, также будут созданы 330 рабочих мест", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
, слова которого приводит пресс-служба.
Как рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров. в создание промышленного технопарка в районе Царицыно инвестор планирует вложить 350 миллионов рублей. В результате здесь появится комплекс для высокотехнологичных предприятий, построенный с учетом современных экостандартов. Также проект предусматривает разделение объекта на четкие функциональные зоны, оснащение его современным инженерным оборудованием и развитой IT- инфраструктурой. В технопарке будут созданы 130 новых рабочих мест.
"В свою очередь, технопарк в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы также станет удобной площадкой для размещения промышленных предприятий разного профиля. В этот проект инвестор планирует вложить почти 1,3 миллиарда рублей. В технопарке будут созданы рабочие места для 200 сотрудников", - уточнил глава ведомства.
В настоящий момент в промышленном секторе столицы реализуется более 40 масштабных инвестиционных проектов. Ожидаемый объем инвестиций по ним составит более 80 миллиардов рублей, они дадут городу свыше 23 тысяч новых рабочих мест.