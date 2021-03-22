https://ria.ru/20210322/mir-1602242333.html

Историк рассказал, как можно было спасти модуль станции "Мир"

Историк рассказал, как можно было спасти модуль станции "Мир"

Один из модулей российской орбитальной станции "Мир" 20 лет назад предлагали отправить в точку либрации, где равносильно притяжение Земли и Луны, чтобы... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T01:11

2021-03-22T01:11

2021-03-22T01:11

хочу стать космонавтом

россия

земля

александр железняков

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/35663/94/356639406_0:508:2517:1924_1920x0_80_0_0_c99d031c828402e968cd892a3f44f4d5.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Один из модулей российской орбитальной станции "Мир" 20 лет назад предлагали отправить в точку либрации, где равносильно притяжение Земли и Луны, чтобы сохранить модуль для истории, рассказал РИА Новости известный историк отечественной космонавтики Александр Железняков.Двадцать третьего марта наступит 20 лет с затопления станции "Мир". В этот день в 2001 года ориентировочно в 9.01 по московскому времени обломки станции, не сгоревшие при падении в атмосферу, упали в Тихий океан. Так закончилась 15-летняя история первой в истории космонавтики многомодульной пилотируемой станции на околоземной орбите.Однако, отметил он, это была лишь одна из идей, которая на серьезном уровне не прорабатывалась, поскольку реализовать ее было технически и экономически сложно - требовалось несколько специально переделанных в буксиры кораблей "Прогресс". "В те годы никто средств не имел что-либо создавать для пусть и хорошей идеи, поэтому просто обсудили и забыли", - рассказал Железняков.Оценивая само затопление станции, Железняков назвал это правильным решением. "Эксплуатация "Мира" к тому моменту продолжалась уже 15 лет (планировалось, что базовый блок станции будет работать 5 лет - ред.), количество отказов, которые возникали на станции, росло год от года, космонавты большую часть времени в последних экспедициях занимались тем, что поддерживали трудоспособность станции, на эксперименты оставалось все меньше и меньше времени", - рассказал он.В условиях растущих затрат на эксплуатацию "Мира" и параллельно ведущемся строительстве МКС, единственно правильным решением стало решение затопить мир. "Другого выхода в тот момент просто не было", - сказал Железняков."Миру" мирСтроительство станции "Мир" началось 20 февраля 1986 года с запуском базового блока. Он был предназначен для обеспечения деятельности экипажа до шести человек и управления многомодульным комплексом с изменяющейся конфигурацией. Для этого внутри модуля располагались две каюты, стол, тренажеры для физических упражнений, туалет и пост управления станцией. Базовый блок имел шесть портов для приема пилотируемых кораблей "Союз" и грузовых "Прогрессов", а также специализированных модулей.В 1987 году к станции причалил астрофизический модуль "Квант", в 1989 году – модуль дооснащения "Квант-2" для выходов в открытый космос, в 1990 году – технологический модуль "Кристалл", в 1995 и 1996 годах – исследовательские модули "Спектр" и "Природа". Кроме того, в 1995 году на американском шаттле "Атлантис" был доставлен стыковочный отсек.На "Мире" работали 28 основных экспедиций, причем десять лет – с 1989 по 1999 годы – комплекс постоянно эксплуатировался в пилотируемом режиме. К станции стыковались 31 "Союз", 64 "Прогресса" и девять американских шаттлов. На "Мире" побывали 104 человека, в том числе 42 отечественных космонавта, 44 американских и 18 космонавтов из Австрии, Афганистана, Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Сирии, Словакии, Франции и Японии.В ходе эксплуатации комплекса были выполнены 80 выходов в открытый космос, 146 стыковок кораблей и модулей и 146 коррекций орбиты станции.

https://ria.ru/20210220/mir-1597969859.html

https://ria.ru/20210220/mir-1598256891.html

https://ria.ru/20210219/mir-1598108552.html

россия

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, александр железняков, международная космическая станция (мкс)